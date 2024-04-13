Російські війська обстріляли Донеччину. Три людини загинули, є поранені

Війська РФ обстріляли 4 села на Донеччині

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що росіяни атакували Очеретине, Новоселидівку, Нетайлове та Красногорівку.

На Очеретине росіяни скинули КАБ-500, поціливши у 5-поверхівку. Відомо про 1 поранену. Під завалами можуть перебувати люди, однак пошукова операція наразі неможлива через безпекову ситуацію.

У Нетайловому загинуло двоє людей.

У Курахівській громаді загинула жителька Новоселидівки.

У Мар'їнській громаді 1 людина отримала поранення у Красногорівці.

Ці страшні удари — черговий доказ жорстокості і підступності ворога. Росіяни прагнуть зрівняти Донеччину з землею. Залишатися тут — небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно! — закликав Філашкін. Поширити

Ситуація на Донеччині станом на 13 квітня

За даними ОВА, за минулу добу у Красногорівці 1 людина загинула і 1 поранена.

Пошкоджено 2-поверхівку в Гострому, обстріляна Вовченка та Сергіївка.

У Костянтинівці поранено 5 людей.

У Нью-Йорку 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 3 будинки. У Сіверську пошкоджено будинок.