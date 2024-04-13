Російські війська обстріляли Донеччину. Три людини загинули, є поранені

Російські війська вдень 13 квітня обстріляли центр Донецької області. Загинуло щонайменше три людини.
Війська РФ обстріляли 4 села на Донеччині
Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що росіяни атакували Очеретине, Новоселидівку, Нетайлове та Красногорівку.
На Очеретине росіяни скинули КАБ-500, поціливши у 5-поверхівку. Відомо про 1 поранену.
Під завалами можуть перебувати люди, однак пошукова операція наразі неможлива через безпекову ситуацію.
У Нетайловому загинуло двоє людей.
У Курахівській громаді загинула жителька Новоселидівки.
У Мар'їнській громаді 1 людина отримала поранення у Красногорівці.
Ситуація на Донеччині станом на 13 квітня
За даними ОВА, за минулу добу у Красногорівці 1 людина загинула і 1 поранена.
Пошкоджено 2-поверхівку в Гострому, обстріляна Вовченка та Сергіївка.
У Костянтинівці поранено 5 людей.
У Нью-Йорку 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 3 будинки. У Сіверську пошкоджено будинок.
Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 154 людини, у тому числі 23 дитини.
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