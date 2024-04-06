Армія РФ обстріляла з артилерії Покровський район Донеччини. Загинуло 5 цивільних

6 квітня російські окупаційні війська вдарили по Донецькій області з артилерії. Внаслідок обстрілів загинули пʼятеро людей.

Російська армія двічі обстріляла Покровський район Донеччини з артилерії

Серед загиблих — неповнолітня дівчина. Також є двоє поранених.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що ворог завдав ударів по Покровському району. Так, ворог двічі обстріляв селище Курахівка.

Від влучання снарядів держави-агресора по території приватного сектору загинули 4 осіб. Серед загиблих — 38-річна матір та її донька 16 років. Також дістав поранення 52-річний чоловік. Поширити

Крім того, росіяни завдали удару по м. Красногорівка. Внаслідок атаки загинув 25-річний чоловік, 29-річний містянин зазнав тілесних ушкоджень.

Правоохоронці зазначають, що ворог атакував населені пункти з артилерії.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Росія продовжує атакувати Донецьку область

У Покровському районі на Донеччині від атак російських окупантів постраждали троє цивільних.

6 лютого 2024 року армія держави-агресора обстріляла зі ствольної артилерії м. Красногорівку та села Романівку й Костянтинівку Покровського району. Внаслідок влучання засобів ураження по житловій забудові отримали тілесні ушкодження дві жінки 54 і 79 років та 52-річний чоловік. Усі постраждалі під час атак окупаційних військ перебували на вулиці, біля власних домівок.

Як зазначається, з мінно-вибуховими травмами, рваними ранами тіла й осколковими пораненнями громадян доставлено до лікарні, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

Крім того, уламками пошкоджено житлові будинки й господарські споруди.