Армія РФ атакувала Покровськ. Пʼятеро цивільних поранено, серед них дитина

Російські війська 5 квітня обстріляли Покровськ Донецької області, атакувавши приватний сектор. Поранення отримали п'ять людей, в тому числі 14-літній підліток.

Окупанти РФ вдарили по Покровську

Як зазначається, в результаті влучання по житлових будинках отримали тілесні ушкодження четверо членів родини: дідусь із бабусею та їхня донька з 14-річним сином.

Також від вибухів постраждав ще один містянин 65 років. Постраждалих з мінно-вибуховими травмами, саднами й контузіями доставили до лікарні.

Крім того, в районі обстрілу пошкоджено декілька приватних домогосподарств. Тип зброї, яку ворог застосував для атаки на місто, встановлюється.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Що відомо про обстріли Росією Донецької області

Російські війська постійно обстрілюють населені пункти на Донеччині.

Зокрема, російська армія 4 квітня завдала ударів по Нью-Йорку в Донецькій області. Внаслідок цього загинули двоє людей. Окупанти нанесли по місту чотири авіаудари.

Нагадаємо, на початку березня Покровськ Донецької області опинився під масованим обстрілом. Окупанти вдарили ракетами по житловому мікрорайону.