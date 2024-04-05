Армія РФ атакувала Покровськ. Пʼятеро цивільних поранено, серед них дитина

Російські війська 5 квітня обстріляли Покровськ Донецької області, атакувавши приватний сектор. Поранення отримали п'ять людей, в тому числі 14-літній підліток.
Окупанти РФ вдарили по Покровську
Як зазначається, в результаті влучання по житлових будинках отримали тілесні ушкодження четверо членів родини: дідусь із бабусею та їхня донька з 14-річним сином.
Також від вибухів постраждав ще один містянин 65 років. Постраждалих з мінно-вибуховими травмами, саднами й контузіями доставили до лікарні.
Крім того, в районі обстрілу пошкоджено декілька приватних домогосподарств. Тип зброї, яку ворог застосував для атаки на місто, встановлюється.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Що відомо про обстріли Росією Донецької області
Російські війська постійно обстрілюють населені пункти на Донеччині.
Зокрема, російська армія 4 квітня завдала ударів по Нью-Йорку в Донецькій області. Внаслідок цього загинули двоє людей. Окупанти нанесли по місту чотири авіаудари.
Нагадаємо, на початку березня Покровськ Донецької області опинився під масованим обстрілом. Окупанти вдарили ракетами по житловому мікрорайону.
Також 7 березня росіяни скинули керовані авіаційні бомби на Торецьк та Костянтинівку. Внаслідок ударів п'ятеро людей отримали поранення.
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