РФ атакувала артилерією Красногорівку на Донеччині. Загинуло двоє людей

Що відомо про обстріл Красногорівки

Окупанти вдарили з артилерії по Красногорівці, в епіцентрі обстрілу був приватний сектор зі щільною житловою забудовою.

Під час ворожої атаки загинув 73-річний чоловік, який перебував в одному з будинків. Його 50-річна донька отримала поранення, її госпіталізували. Лікарі діагностували у потерпілої мінно-вибухову травму та осколкові поранення.

На іншій вулиці жертвою російської атаки стала 70-річна жінка. Вона загинула у власному будинку.

Через обстріл пошкоджені житлові будинки містян й господарські споруди. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Що відомо про обстріл України 30 березня

Росія цієї ночі випустила по Україні 12 дронів, сили ППО збили 9 з них. Ворожі безпілотники збивали у Херсонській, Одеській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

У Полтавській області були влучання. Голова Полтавської ОВА повідомив, що під ударом був інфраструктурний обʼєкт у Полтавському районі. За словами очільника ОВА, внаслідок атаки жертв та постраждалих немає.

Також у Дніпропетровській області вночі збили чотири "Шахеди". Через падіння уламків горів елеватор. Крім того, росіяни по Нікополю безпілотником, внаслідок чого пошкоджений інфраструктурний об'єкт.