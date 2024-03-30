РФ атакувала артилерією Красногорівку на Донеччині. Загинуло двоє людей
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала артилерією Красногорівку на Донеччині. Загинуло двоє людей

швидка
Джерело:  Прокуратура Донецької області

Російські загарбники обстріляли місто Красногорівка Донецької області 30 березня. Загинули двоє пенсіонерів.

Що відомо про обстріл Красногорівки

Окупанти вдарили з артилерії по Красногорівці, в епіцентрі обстрілу був приватний сектор зі щільною житловою забудовою.

Під час ворожої атаки загинув 73-річний чоловік, який перебував в одному з будинків. Його 50-річна донька отримала поранення, її госпіталізували. Лікарі діагностували у потерпілої мінно-вибухову травму та осколкові поранення.

На іншій вулиці жертвою російської атаки стала 70-річна жінка. Вона загинула у власному будинку.

Через обстріл пошкоджені житлові будинки містян й господарські споруди. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Що відомо про обстріл України 30 березня

Росія цієї ночі випустила по Україні 12 дронів, сили ППО збили 9 з них. Ворожі безпілотники збивали у Херсонській, Одеській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

У Полтавській області були влучання. Голова Полтавської ОВА повідомив, що під ударом був інфраструктурний обʼєкт у Полтавському районі. За словами очільника ОВА, внаслідок атаки жертв та постраждалих немає.

Також у Дніпропетровській області вночі збили чотири "Шахеди". Через падіння уламків горів елеватор. Крім того, росіяни по Нікополю безпілотником, внаслідок чого пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ масовано вдарила по Донецькій області. Є жертви
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ атакували Донецьку область авіабомбами. Є загибла
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Війська РФ атакували Донецьку область авіабомбами. Є загибла
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На Херсонщині та Донеччині загинуло двоє цивільних внаслідок атак Росії
Херсонська ОВА
дснс

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?