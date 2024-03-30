РФ атаковала артиллерией Красногоровку в Донецкой области. Погибли два человека

Что известно об обстреле Красногоровки

Оккупанты ударили из артиллерии по Красногоровке, в эпицентре обстрела был частный сектор с плотной жилой застройкой.

Во время вражеской атаки погиб 73-летний мужчина, находившийся в одном из домов. Его 50-летняя дочь получила ранения, ее госпитализировали. Врачи диагностировали у пострадавшей минно-взрывную травму и осколочные ранения.

На другой улице жертвой атаки стала 70-летняя женщина. Она погибла в собственном доме.

Из-за обстрелов повреждены жилые дома горожан и хозяйственные постройки. Правоохранители возбудили уголовное дело по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Что известно об обстреле Украины 30 марта

Россия этой ночью выпустила по Украине 12 дронов, силы ПВО сбили 9 из них. Вражеские беспилотники сбивали в Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областях.

В Полтавской области были попадания. Глава Полтавской ОВ сообщил, что под ударом был инфраструктурный объект в Полтавском районе. По словам главы ОВА, в результате атаки жертв и пострадавших нет.

Также в Днепропетровской области ночью сбили четыре "Шахеда". Из-за падения обломков горел элеватор. Кроме того, россияне по Никополю беспилотником, в результате чего поврежден инфраструктурный объект.