Армия РФ атаковала Покровск. Пятеро гражданских ранены, среди них ребенок

Российские войска 5 апреля обстреляли Покровск Донецкой области, атаковав частный сектор. Ранения получили пять человек, в том числе 14-летний подросток.

Оккупанты РФ ударили по Покровску

Как отмечается, в результате попадания по жилым домам получили телесные повреждения четверо членов семьи: дедушка с бабушкой и их дочь с 14-летним сыном.

Также от взрывов пострадал еще один горожанин 65 лет. Пострадавших с минно-взрывными травмами, ссадинами и контузиями доставили в больницу.

Кроме того, в районе обстрела повреждены несколько частных домохозяйств. Тип оружия, которое враг применил для атаки на город, устанавливается.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Что известно об обстрелах Россией Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают населенные пункты в Донецкой области.

В частности, российская армия 4 апреля нанесла удары по Нью-Йорку в Донецкой области. В результате погибли два человека. оккупанты нанесли по городу четыре авиаудара.

Напомним, в начале марта Покровск Донецкой области оказался под массированным обстрелом. оккупанты ударили ракетами по жилому микрорайону.