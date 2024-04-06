Армия РФ обстреляла из артиллерии Покровский район Донецкой области. Погибли 5 гражданских

6 апреля российские оккупационные войска ударили по Донецкой области по артиллерии. В результате обстрелов погибли пять человек.

Российская армия дважды обстреляла Покровский район Донбасса из артиллерии

Среди погибших – несовершеннолетняя девушка. Также двое раненых.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Отмечается, что враг нанес удары по Покровскому району. Да, враг дважды обстрелял поселок Кураховка.

От попадания снарядов государства-агрессора по территории частного сектора погибли 4 человека. Среди погибших – 38-летняя мать и ее дочь 16 лет. Также получил ранение 52-летний мужчина. Поделиться

Кроме того, россияне нанесли удар по г. Красногоровке. В результате атаки погиб 25-летний мужчина, 29-летний горожанин получил телесные повреждения.

Правоохранители отмечают, что враг атаковал населенные пункты из артиллерии.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Россия продолжает атаковать Донецкую область

В Покровском районе Донецкой области от атак российских оккупантов пострадали трое гражданских.

6 февраля 2024 года армия государства-агрессора обстреляла из ствольной артиллерии г. Красногоровка и села Романовку и Константиновку Покровского района. В результате попадания средств поражения по жилой застройке получили телесные повреждения две женщины 54 и 79 лет и 52-летний мужчина. Все пострадавшие во время атак оккупационных войск находились на улице возле собственных домов.

Как отмечается, с минно-взрывными травмами, рваными ранами тела и осколочными ранениями граждан доставлены в больницу, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

Кроме того, обломками повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.