Российские войска обстреляли Донецкую область. Три человека погибли, есть раненые

Российские войска днем 13 апреля обстреляли центр Донецкой области. Погибли по меньшей мере три человека.

Войска РФ обстреляли 4 села в Донецкой области

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что россияне атаковали Очеретино, Новоселидовку, Нетайлово и Красногоровку.

На Очеретино россияне сбросили КАБ-500, попав в пятиэтажку. Известно об 1 раненой. Под завалами могут находиться люди, однако поисковая операция пока невозможна из-за ситуации безопасности.

В Нетайловом погибли два человека.

В Кураховской общине погибла жительница Новоселидовки.

В Марьинской общине один человек получил ранения в Красногоровке.

Эти страшные удары — очередное доказательство жестокости и коварства врага. Россияне стремятся сравнить Донбасс с землей. Остаться здесь — опасно! Эвакуируйте своевременно! — призвал Филашкин. Поделиться

Ситуация в Донецкой области по состоянию на 13 апреля

По данным ОВА, за минувшие сутки в Красногоровке 1 человек погиб и 1 ранен.

Повреждена 2-этажка в Остром, обстреляна Волченко и Сергеевка.

В Константиновке ранены 5 человек.

В Нью-Йорке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 3 дома. В Северске поврежден дом.