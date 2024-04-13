Российские войска обстреляли Донецкую область. Три человека погибли, есть раненые

Российские войска днем 13 апреля обстреляли центр Донецкой области. Погибли по меньшей мере три человека.
Войска РФ обстреляли 4 села в Донецкой области
Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что россияне атаковали Очеретино, Новоселидовку, Нетайлово и Красногоровку.
На Очеретино россияне сбросили КАБ-500, попав в пятиэтажку. Известно об 1 раненой.
Под завалами могут находиться люди, однако поисковая операция пока невозможна из-за ситуации безопасности.
В Нетайловом погибли два человека.
В Кураховской общине погибла жительница Новоселидовки.
В Марьинской общине один человек получил ранения в Красногоровке.
Ситуация в Донецкой области по состоянию на 13 апреля
По данным ОВА, за минувшие сутки в Красногоровке 1 человек погиб и 1 ранен.
Повреждена 2-этажка в Остром, обстреляна Волченко и Сергеевка.
В Константиновке ранены 5 человек.
В Нью-Йорке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 3 дома. В Северске поврежден дом.
Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донечкой области. С линии фронта эвакуировано 154 человека, в том числе 23 ребенка.
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