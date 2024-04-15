Армия РФ обстреляла Северск в Донецькой области — погибли четыре человека

14 апреля российские войска по реактивной артиллерии обстреляли Северск Донецкой области. Из-за обстрела погибли четверо мужчин.
Что известно об атаке РФ Северская
14 апреля в результате артобстрела армии РФ в Северске погибли четверо мужчин от 36 до 86 лет.
Кроме этого, 15 апреля оккупанты обстреляли восемь населенных пунктов Донецкой области.
Под ударом находились семь населенных пунктов: города Покровск, Селидово, Торецк, поселки Очеретино, Щербиновка, села Котлино, Предтечино.
Отмечается повреждение 63 гражданских объектов:
30 жилых домов;
три здания учебного заведения;
шесть хозяйственных построек;
14 автомобилей;
сельхозтехнику.
Также оккупанты ударили гибридной бомбой "Гром-Е1" по Котлиному, повредив 15 частных домов.
Селидово войска РФ атаковали управляемой авиационной бомбой "УМПБ Д-30 СМ" и четырьмя ракетами "С-300". Разрушения получили пять многоквартирных и два частных дома, инфраструктура учебного заведения и аграрного предприятия.
Россия ежедневно обстреливает Донецкую область
Напомним, от вражеских атак российских оккупантов по гражданской инфраструктуре в Донецкой области 13 апреля погибли 3 человека, еще 4 получили ранения.
Накануне 9 апреля российская армия ударила по Славянску в Донецкой области. Жителям города порекомендовали в ближайшие дни оставаться дома.
В тот же день оккупанты нанесли удары по городу Константиновка. В результате пострадали и жертва.
За день до этого захватчики нанесли удары по Временному Яру и Селидову в Донецкой области. Сообщалось о жертвах и раненых.
В Донецкой области объявлена обязательная эвакуация, из прифронтовых общин — принудительная.
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