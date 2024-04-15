Армия РФ обстреляла Северск в Донецькой области — погибли четыре человека

Что известно об атаке РФ Северская

14 апреля в результате артобстрела армии РФ в Северске погибли четверо мужчин от 36 до 86 лет.

Россияне стремятся убить как можно больше наших людей, и единственный способ обезопасить себя — эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, — подчеркнул председатель ОВА Вадим Филашкин. Поделиться

Кроме этого, 15 апреля оккупанты обстреляли восемь населенных пунктов Донецкой области.

Под ударом находились семь населенных пунктов: города Покровск, Селидово, Торецк, поселки Очеретино, Щербиновка, села Котлино, Предтечино.

Отмечается повреждение 63 гражданских объектов:

30 жилых домов;

три здания учебного заведения;

шесть хозяйственных построек;

14 автомобилей;

сельхозтехнику.

Авиаудар Россия нанесла по Очеретину — убила женщину, еще двое гражданских травмированы. Повреждены три пятиэтажки, — информируют в Нацполиции. Поделиться

Также оккупанты ударили гибридной бомбой "Гром-Е1" по Котлиному, повредив 15 частных домов.

Селидово войска РФ атаковали управляемой авиационной бомбой "УМПБ Д-30 СМ" и четырьмя ракетами "С-300". Разрушения получили пять многоквартирных и два частных дома, инфраструктура учебного заведения и аграрного предприятия.

Россия ежедневно обстреливает Донецкую область

Напомним, от вражеских атак российских оккупантов по гражданской инфраструктуре в Донецкой области 13 апреля погибли 3 человека, еще 4 получили ранения.

Накануне 9 апреля российская армия ударила по Славянску в Донецкой области. Жителям города порекомендовали в ближайшие дни оставаться дома.

В тот же день оккупанты нанесли удары по городу Константиновка. В результате пострадали и жертва.

За день до этого захватчики нанесли удары по Временному Яру и Селидову в Донецкой области. Сообщалось о жертвах и раненых.