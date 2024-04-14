Российские оккупанты днем 14 апреля сбросили авиабомбу на 5-этажку в Очеретино Донецкой области.
Войска РФ атаковали Очеретино
Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщает, что днем россияне сбросили на поселок авиабомбу — попали в 5-этажку.
Филашкин призвал жителей не рисковать жизнью и эвакуироваться.
Ситуация в Донецкой области
По данным ОВА, за минувшие сутки в Богоявлении был ранен человек. Также российские обстрелы ранили человека в Красногоровке.
В Очеретино 2 человека ранены, в Нетайлово — 2 человека погибли .
В Селидово повреждено 5 пятиэтажек, 2 частных дома, 3 админздания и 6 хозяйственных зданий.
В Новоселидовке Кураховской общины 1 человек погиб и 1 ранен, повреждено 15 частных домов.
В Лимане поврежден инфраструктурный объект, обстреляны Ямполевка, Терны, Ивановка и Заречное.
В Часовоярской общине повреждены 11 частных домов и многоэтажка. В Северске поврежден дом.
Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 87 человек, в том числе 7 детей.
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