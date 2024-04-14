Российские оккупанты днем 14 апреля сбросили авиабомбу на 5-этажку в Очеретино Донецкой области.

Войска РФ атаковали Очеретино

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщает, что днем россияне сбросили на поселок авиабомбу — попали в 5-этажку.

Из-под завалов дома вытащили тело 67-летней женщины. Оба раненых доставлены в больницу и получают необходимую медицинскую помощь. Поделиться

Филашкин призвал жителей не рисковать жизнью и эвакуироваться.

Ситуация в Донецкой области

По данным ОВА, за минувшие сутки в Богоявлении был ранен человек. Также российские обстрелы ранили человека в Красногоровке.

В Очеретино 2 человека ранены, в Нетайлово — 2 человека погибли .

В Селидово повреждено 5 пятиэтажек, 2 частных дома, 3 админздания и 6 хозяйственных зданий.

В Новоселидовке Кураховской общины 1 человек погиб и 1 ранен, повреждено 15 частных домов.

В Лимане поврежден инфраструктурный объект, обстреляны Ямполевка, Терны, Ивановка и Заречное.

В Часовоярской общине повреждены 11 частных домов и многоэтажка. В Северске поврежден дом.