Армия РФ сбросила авиабомбу на Очеретино Донецкой области. Есть погибшая и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ сбросила авиабомбу на Очеретино Донецкой области. Есть погибшая и раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Очеретино
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Российские оккупанты днем 14 апреля сбросили авиабомбу на 5-этажку в Очеретино Донецкой области.

Войска РФ атаковали Очеретино

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщает, что днем россияне сбросили на поселок авиабомбу — попали в 5-этажку.

Из-под завалов дома вытащили тело 67-летней женщины. Оба раненых доставлены в больницу и получают необходимую медицинскую помощь.

Филашкин призвал жителей не рисковать жизнью и эвакуироваться.

Ситуация в Донецкой области

По данным ОВА, за минувшие сутки в Богоявлении был ранен человек. Также российские обстрелы ранили человека в Красногоровке.

В Очеретино 2 человека ранены, в Нетайлово — 2 человека погибли .

В Селидово повреждено 5 пятиэтажек, 2 частных дома, 3 админздания и 6 хозяйственных зданий.

В Новоселидовке Кураховской общины 1 человек погиб и 1 ранен, повреждено 15 частных домов.

В Лимане поврежден инфраструктурный объект, обстреляны Ямполевка, Терны, Ивановка и Заречное.

В Часовоярской общине повреждены 11 частных домов и многоэтажка. В Северске поврежден дом.

Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 87 человек, в том числе 7 детей.

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