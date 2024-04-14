Російські окупанти вдень 14 квітня скинули авіабомбу на 5-поверхівку в Очеретиному Донецької області.

Війська РФ атакували Очеретине

Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляє, що вдень росіяни скинули на селище авіабомбу — влучили у 5-поверхівку.

З-під завалів будинку витягнули тіло 67-річної жінки. Обидва поранені доправлені до лікарні і отримують необхідну медичну допомогу. Поширити

Філашкін закликав мешканців не ризикувати життям та евакуюватися.

Ситуація у Донецькій області

За даними ОВА, за минулу добу у Богоявленці було поранено людину. Також російські обстріли поранили людину в Красногорівці.

В Очеретиному 2 людини поранені, у Нетайловому — 2 людини загинули.

У Селидовому пошкоджено 5 п'ятиповерхівок, 2 приватні будинки, 3 адмінбудівлі і 6 господарчих будівель.

У Новоселидівці Курахівської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 15 приватних будинків.

У Лимані пошкоджено інфраструктурний об'єкт, обстріляні Ямполівка, Терни, Іванівка і Зарічне.

У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено будинок.