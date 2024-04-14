Російські окупанти вдень 14 квітня скинули авіабомбу на 5-поверхівку в Очеретиному Донецької області.
Війська РФ атакували Очеретине
Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляє, що вдень росіяни скинули на селище авіабомбу — влучили у 5-поверхівку.
Філашкін закликав мешканців не ризикувати життям та евакуюватися.
Ситуація у Донецькій області
За даними ОВА, за минулу добу у Богоявленці було поранено людину. Також російські обстріли поранили людину в Красногорівці.
В Очеретиному 2 людини поранені, у Нетайловому — 2 людини загинули.
У Селидовому пошкоджено 5 п'ятиповерхівок, 2 приватні будинки, 3 адмінбудівлі і 6 господарчих будівель.
У Новоселидівці Курахівської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 15 приватних будинків.
У Лимані пошкоджено інфраструктурний об'єкт, обстріляні Ямполівка, Терни, Іванівка і Зарічне.
У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено будинок.
Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 87 людей, у тому числі 7 дітей.
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