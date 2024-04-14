За інформацією командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка, протягом тижня українські військові ліквідували близько 6 тис 140 загарбників зі злочинної армії РФ.

Що відомо про втрати армії РФ в Україні протягом тижня

Павлюк зазначив, що протягом тижня українськими військовими було знищено сотні одиниць ворожого озброєння та військової техніки.

Зокрема ворожі втрати у техніці склали:

100 танків;

214 бронемашин;

236 артсистем;

10 РСЗВ;

9 систем ППО;

388 од автомобільної техніки;

41 од спецтехніки;

25 ракет;

279 БпЛА;

Як Україна за допомогою БпЛА знищує ППО армії РФ біля лінії фронту

За інформацією журналістів Forbes, українські військові на лінії фронту використовують нові БпЛА для ураження засобів ППО окупаційної армії РФ.

Автори матеріалу зазначають, що протягом двох років від початку розв’язаної Росією масштабної війни українські військові не мали засобів для ураження ворожих ППО поблизу лінії фронту.

Натомість у російських окупантів такою зброєю були безпілотники Lancet.

Російські "Ланцети" вразили сотні українських транспортних засобів, у тому числі десятки засобів протиповітряної оборони, допомогли відтіснити українських ППО від лінії фронту — і таким чином створити безпечну зону для дії російських військових літаків і гелікоптерів, — пояснюють автори матеріалу. Поширити

У лютому українська безпілотна промисловість почала серійне виробництво аналога Lancet — безпілотника Ram II.

За інформацією представників компанії-виробника українського БпЛА Deviro, Ram II — це модернізована версія старішого українського безпілотника "Лелека-100".

Дрон Ram II досягає 45 кілометрів із 3-кілограмовою боєголовкою та має площу ураження близько метра.

Ram II функціонує так само, як і Lancet: він літає, сканує та завдає ударів лише з мінімальним впливом людини-оператора.

І з моменту появи вздовж лінії фронту останніми тижнями RAM II почали завдавати шкоди російській ППО.

Якщо їм вдасться вивести з ладу достатню кількість засобів протиповітряної оборони Росії, вони зможуть зробити для українських ВПС те, що російські "Ланцети" зробили для ВПС Росії: звільнити шлях винищувачам-бомбардувальникам, щоб вони рухалися до лінії фронту на великій висоті та скидали плануючі бомби з відстані 40 кілометрів, — пояснюється у матеріалі видання. Поширити

При цьому журналісти зазначають, що Україна отримала від США плануючі бомби Joint Direct Attack Munition Extended Range, які ніяк не гірші за російські КАБи.

Також українські військово-повітряні сили щомісяця отримують 50 плануючих бомб французького виробництва "Хаммер" і модифікували свої винищувачі "МіГ" і "Сухой", щоб нести їх.

Крім того, коли республіканці розблокують нову допомогу США, в Україну може прибути набагато більше JDAM-ER.