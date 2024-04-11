Злочинна армія РФ проводить нову кампанію зі знищення енергетичної системи України, користуючись затримкою військової допомоги з боку західних партнерів.

З якою метою Росія руйнує енергосистему України

Журналісти зазначають, що удари окупаційної армії РФ по стратегічних енергооб’єктах в Україні змушують Київ робити важкий вибір та визначати пріоритетні об’єкти для захисту.

Серія ударів злочинної армії РФ протягом ночі 11 березня була спрямована на українські ТЕЦ, зокрема, у Київській та Харківській області та по тим енергооб’єктам, які отримали пошкодження минулого разу.

Нам потрібна протиповітряна оборона та інша оборонна підтримка, а не ігнорування і тривалі дискусії, — цитують журналісти видання президента Володимира Зеленського. Поширити

Зеленський нещодавно попередив, що в Україні скоро можуть закінчитись ракети до систем ППО.

Наразі Україні для ефективного захисту необхідно 25 ЗРК Patriot.

У матеріалі видання зазначається, що нещодавні атаки армії РФ по ДніпроГЕС і кілька великих ТЕС в Україні продемонстрували вразливість української енергосистеми.

На думку журналістів видання, наразі окупаційна армія РФ намагається закласти фундамент для проведення подальших наступів в Україні.

Що відомо про зміну армією РФ тактики для ударів по енергосистемі України

Російські окупанти виснажують українську ППО, руйнують інфраструктуру і відволікають керівництво України від спрямування ресурсів на лінію фронту.

У порівнянні з минулим роком ворог змінив свою тактику, і нинішні атаки мають для нас набагато складніші наслідки, — зазначає глава Міненерго Герман Галущенко. Поширити

На відміну від першої зими, коли Росія атакувала розподільчі мережі України, нещодавні атаки спрямовані на знищення генеруючих потужностей, вони більш концентровані та точні.

У матеріалі зазначається, що ключову частину електроенергії в Україні виробляють три АЕС, а тепло та гідроелектростанції мають вирішальне значення для балансування системи під час пікових навантажень.

Гендиректор НЕК “Укроенерго” Володимир Кудрицький пояснює, що наразі дефіцит електроенергії в Україні перекривають поставки з Європи.

Але потужність імпортованої енергії обмежена до 1 тис 700 МВт, і її постачання не гарантоване.

Директор київського аналітичного центру "Центр досліджень енергетики" Олександр Харченко підкреслив, що без повного захисту повітряного простору, децентралізації енергоринку захиститись від атак злочинної армії РФ не вдасться.