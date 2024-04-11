Армія РФ задіяла нову тактику ударів по енергооб'єктах в Україні — WSJ
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ задіяла нову тактику ударів по енергооб'єктах в Україні — WSJ

Енергосистема України
Джерело:  The Wall Street Journal

Злочинна армія РФ проводить нову кампанію зі знищення енергетичної системи України, користуючись затримкою військової допомоги з боку західних партнерів. 

З якою метою Росія руйнує енергосистему України

Журналісти зазначають, що удари окупаційної армії РФ по стратегічних енергооб’єктах в Україні змушують Київ робити важкий вибір та визначати пріоритетні об’єкти для захисту.

Серія ударів злочинної армії РФ протягом ночі 11 березня була спрямована на українські ТЕЦ, зокрема, у Київській та Харківській області та по тим енергооб’єктам, які отримали пошкодження минулого разу.

Нам потрібна протиповітряна оборона та інша оборонна підтримка, а не ігнорування і тривалі дискусії, — цитують журналісти видання президента Володимира Зеленського.

Зеленський нещодавно попередив, що в Україні скоро можуть закінчитись ракети до систем ППО.

Наразі Україні для ефективного захисту необхідно 25 ЗРК Patriot.

У матеріалі видання зазначається, що нещодавні атаки армії РФ по ДніпроГЕС і кілька великих ТЕС в Україні продемонстрували вразливість української енергосистеми.

На думку журналістів видання, наразі окупаційна армія РФ намагається закласти фундамент для проведення подальших наступів в Україні.

Що відомо про зміну армією РФ тактики для ударів по енергосистемі України

Російські окупанти виснажують українську ППО, руйнують інфраструктуру і відволікають керівництво України від спрямування ресурсів на лінію фронту.

У порівнянні з минулим роком ворог змінив свою тактику, і нинішні атаки мають для нас набагато складніші наслідки, — зазначає глава Міненерго Герман Галущенко.

На відміну від першої зими, коли Росія атакувала розподільчі мережі України, нещодавні атаки спрямовані на знищення генеруючих потужностей, вони більш концентровані та точні.

У матеріалі зазначається, що ключову частину електроенергії в Україні виробляють три АЕС, а тепло та гідроелектростанції мають вирішальне значення для балансування системи під час пікових навантажень.

Гендиректор НЕК “Укроенерго” Володимир Кудрицький пояснює, що наразі дефіцит електроенергії в Україні перекривають поставки з Європи.

Але потужність імпортованої енергії обмежена до 1 тис 700 МВт, і її постачання не гарантоване.

Директор київського аналітичного центру "Центр досліджень енергетики" Олександр Харченко підкреслив, що без повного захисту повітряного простору, децентралізації енергоринку захиститись від атак злочинної армії РФ не вдасться.

Великі електростанції є легкою мішенню, а енергетична інфраструктура України залишилася ще з радянських часів, а це означає, що Росія точно знає, де вона знаходиться. Газові турбіни, розкидані по всій Україні, було б важче атакувати — і результати були б менш руйнівними, — зазначає Харченко.

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