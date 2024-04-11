Преступная армия РФ проводит новую кампанию по уничтожению энергетической системы Украины, пользуясь задержкой военной помощи со стороны западных партнеров.
С какой целью Россия разрушает энергосистему Украины
Журналисты отмечают, что удары оккупационной армии РФ по стратегическим энергообъектам в Украине вынуждают Киев делать тяжелый выбор и определять приоритетные объекты для защиты.
Серия ударов преступной армии РФ в течение ночи 11 марта была направлена на украинские ТЭЦ, в частности, в Киевской и Харьковской области и по тем энергообъектам, которые получили повреждения в прошлый раз.
Зеленский недавно предупредил, что в Украине скоро могут закончиться ракеты к системам ПВО.
В настоящее время Украине для эффективной защиты необходимо 25 ЗРК Patriot.
В материале издания отмечается, что недавние атаки армии РФ по ДнепроГЭС и несколько крупных ТЭС в Украине продемонстрировали уязвимость украинской энергосистемы.
По мнению журналистов издания, оккупационная армия РФ пытается заложить фундамент для проведения дальнейших наступлений в Украине.
Что известно об изменении армией РФ тактики для ударов по энергосистеме Украины
Российские оккупанты истощают украинскую ПВО, разрушают инфраструктуру и отвлекают руководство Украины от направления ресурсов на линию фронта.
В отличие от первой зимы, когда Россия атаковала распределительные сети Украины, недавние атаки направлены на уничтожение генерирующих мощностей, они более концентрированы и точны.
В материале отмечается, что ключевую часть электроэнергии в Украине производят три АЭС, а тепло и гидроэлектростанции имеют решающее значение для балансировки системы во время пиковых нагрузок.
Гендиректор НЭК "Укроэнерго" Владимир Кудрицкий объясняет, что в настоящее время дефицит электроэнергии в Украине перекрывают поставки из Европы.
Но мощность импортируемой энергии ограничена до 1 тыс. 700 МВт, и ее поставка не гарантирована.
Директор киевского аналитического центра "Центр исследований энергетики" Александр Харченко подчеркнул, что без полной защиты воздушного пространства, децентрализации энергорынка защититься от атак преступной армии РФ не удастся.
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