Преступная армия РФ проводит новую кампанию по уничтожению энергетической системы Украины, пользуясь задержкой военной помощи со стороны западных партнеров.

С какой целью Россия разрушает энергосистему Украины

Журналисты отмечают, что удары оккупационной армии РФ по стратегическим энергообъектам в Украине вынуждают Киев делать тяжелый выбор и определять приоритетные объекты для защиты.

Серия ударов преступной армии РФ в течение ночи 11 марта была направлена на украинские ТЭЦ, в частности, в Киевской и Харьковской области и по тем энергообъектам, которые получили повреждения в прошлый раз.

Нам нужна противовоздушная оборона и другая оборонная поддержка, а не игнорирование и длительные дискуссии, — цитируют журналисты издания президента Владимира Зеленского. Поделиться

Зеленский недавно предупредил, что в Украине скоро могут закончиться ракеты к системам ПВО.

В настоящее время Украине для эффективной защиты необходимо 25 ЗРК Patriot.

В материале издания отмечается, что недавние атаки армии РФ по ДнепроГЭС и несколько крупных ТЭС в Украине продемонстрировали уязвимость украинской энергосистемы.

По мнению журналистов издания, оккупационная армия РФ пытается заложить фундамент для проведения дальнейших наступлений в Украине.

Что известно об изменении армией РФ тактики для ударов по энергосистеме Украины

Российские оккупанты истощают украинскую ПВО, разрушают инфраструктуру и отвлекают руководство Украины от направления ресурсов на линию фронта.

По сравнению с прошлым годом враг изменил свою тактику, и нынешние атаки имеют для нас гораздо более сложные последствия, отмечает глава Минэнерго Герман Галущенко. Поделиться

В отличие от первой зимы, когда Россия атаковала распределительные сети Украины, недавние атаки направлены на уничтожение генерирующих мощностей, они более концентрированы и точны.

В материале отмечается, что ключевую часть электроэнергии в Украине производят три АЭС, а тепло и гидроэлектростанции имеют решающее значение для балансировки системы во время пиковых нагрузок.

Гендиректор НЭК "Укроэнерго" Владимир Кудрицкий объясняет, что в настоящее время дефицит электроэнергии в Украине перекрывают поставки из Европы.

Но мощность импортируемой энергии ограничена до 1 тыс. 700 МВт, и ее поставка не гарантирована.

Директор киевского аналитического центра "Центр исследований энергетики" Александр Харченко подчеркнул, что без полной защиты воздушного пространства, децентрализации энергорынка защититься от атак преступной армии РФ не удастся.