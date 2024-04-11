Армия РФ задействовала новую тактику ударов по энергообъектам в Украине — WSJ
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ задействовала новую тактику ударов по энергообъектам в Украине — WSJ

Энергосистема Украины
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Источник:  The Wall Street Journal

Преступная армия РФ проводит новую кампанию по уничтожению энергетической системы Украины, пользуясь задержкой военной помощи со стороны западных партнеров.

С какой целью Россия разрушает энергосистему Украины

Журналисты отмечают, что удары оккупационной армии РФ по стратегическим энергообъектам в Украине вынуждают Киев делать тяжелый выбор и определять приоритетные объекты для защиты.

Серия ударов преступной армии РФ в течение ночи 11 марта была направлена на украинские ТЭЦ, в частности, в Киевской и Харьковской области и по тем энергообъектам, которые получили повреждения в прошлый раз.

Нам нужна противовоздушная оборона и другая оборонная поддержка, а не игнорирование и длительные дискуссии, — цитируют журналисты издания президента Владимира Зеленского.

Зеленский недавно предупредил, что в Украине скоро могут закончиться ракеты к системам ПВО.

В настоящее время Украине для эффективной защиты необходимо 25 ЗРК Patriot.

В материале издания отмечается, что недавние атаки армии РФ по ДнепроГЭС и несколько крупных ТЭС в Украине продемонстрировали уязвимость украинской энергосистемы.

По мнению журналистов издания, оккупационная армия РФ пытается заложить фундамент для проведения дальнейших наступлений в Украине.

Что известно об изменении армией РФ тактики для ударов по энергосистеме Украины

Российские оккупанты истощают украинскую ПВО, разрушают инфраструктуру и отвлекают руководство Украины от направления ресурсов на линию фронта.

По сравнению с прошлым годом враг изменил свою тактику, и нынешние атаки имеют для нас гораздо более сложные последствия, отмечает глава Минэнерго Герман Галущенко.

В отличие от первой зимы, когда Россия атаковала распределительные сети Украины, недавние атаки направлены на уничтожение генерирующих мощностей, они более концентрированы и точны.

В материале отмечается, что ключевую часть электроэнергии в Украине производят три АЭС, а тепло и гидроэлектростанции имеют решающее значение для балансировки системы во время пиковых нагрузок.

Гендиректор НЭК "Укроэнерго" Владимир Кудрицкий объясняет, что в настоящее время дефицит электроэнергии в Украине перекрывают поставки из Европы.

Но мощность импортируемой энергии ограничена до 1 тыс. 700 МВт, и ее поставка не гарантирована.

Директор киевского аналитического центра "Центр исследований энергетики" Александр Харченко подчеркнул, что без полной защиты воздушного пространства, децентрализации энергорынка защититься от атак преступной армии РФ не удастся.

Большие электростанции являются легкой мишенью, а энергетическая инфраструктура Украины осталась еще с советских времен, а значит, Россия точно знает, где она находится. Газовые турбины, разбросанные по всей Украине, было бы труднее атаковать и результаты были бы менее разрушительными, отмечает Харченко.

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