Атаки армии РФ повредили ключевую ТЭЦ для Харькова — Терехов
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Украина
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Атаки армии РФ повредили ключевую ТЭЦ для Харькова — Терехов

Поврежденный дом в Харькове
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Источник:  online.ua

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, последние воздушные атаки преступной армии РФ повредили ТЭЦ в питающем город регионе.

Что известно о последствиях повреждения ключевой ТЭЦ для Харькова

Терехов отметил, что российские оккупанты также полностью уничтожили трансформаторную подстанцию.

Мэр Харькова подчеркнул, что и в таких условиях город продолжает существовать.

Мы возобновили работу метрополитена, запустили троллейбусные и некоторые трамвайные маршруты. Но Харькову сейчас очень нужна современная система ПВО. Без нее все, что мы восстанавливаем, будет снова атаковано врагом, подчеркнул Терехов.

Он подчеркнул, что от офиса президента, руководства города и области Харьков получает генераторы и топливо.

Что известно о последних ударах армии РФ по Харькову и области

Днем, 11 апреля, мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщали о новых воздушных атаках оккупационной армии РФ.

Как отмечают местные жители и власти, в Харькове прогремели несколько взрывов.

Россияне наносят удары по городу. По словам главы Харьковской ОВА, зафиксировано два "прилета".

Воздушные силы ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

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