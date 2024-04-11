По словам мэра Харькова Игоря Терехова, последние воздушные атаки преступной армии РФ повредили ТЭЦ в питающем город регионе.
Что известно о последствиях повреждения ключевой ТЭЦ для Харькова
Терехов отметил, что российские оккупанты также полностью уничтожили трансформаторную подстанцию.
Мэр Харькова подчеркнул, что и в таких условиях город продолжает существовать.
Он подчеркнул, что от офиса президента, руководства города и области Харьков получает генераторы и топливо.
Что известно о последних ударах армии РФ по Харькову и области
Днем, 11 апреля, мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщали о новых воздушных атаках оккупационной армии РФ.
Как отмечают местные жители и власти, в Харькове прогремели несколько взрывов.
Россияне наносят удары по городу. По словам главы Харьковской ОВА, зафиксировано два "прилета".
Воздушные силы ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
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