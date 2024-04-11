Атаки армії РФ пошкодили ключову ТЕЦ для Харкова — Терехов
Категорія
Україна
Дата публікації

Атаки армії РФ пошкодили ключову ТЕЦ для Харкова — Терехов

Пошкоджений будинок у Харкові
Джерело:  online.ua

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, останні повітряні атаки злочинної армії РФ пошкодили ТЕЦ в регіоні, яка живить місто. 

Що відомо про наслідки пошкодження ключової ТЕЦ для Харкова

Терехов зазначив, що російські окупанти також повністю знищили трансформаторну підстанцію.

Мер Харкова підкреслив, що і в таких умовах місто продовжує існувати.

Ми відновили роботу метрополітену, запустили тролейбусні та деякі трамвайні маршрути. Але Харкову зараз дуже потрібна сучасна система ППО. Без неї все, що ми відновлюємо, буде знову атаковано ворогом, — наголосив Терехов.

Він підкреслив, що від Офіса президента, керівництва міста та області Харків отримує генератори та паливо.

Що відомо про останні удари армії РФ по Харкову та області

Вдень, 11 квітня, мер Харкова Ігор Терехов та глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляли про нові повітряні атаки окупаційної армії РФ.

Як зазначають місцеві жителі та влада, у Харкові пролунали декілька вибухів.

Росіяни завдають ударів по місту. За словами голови Харківської ОВА, зафіксовано два "прильоти".

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

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