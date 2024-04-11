На Харківщині з 47 населених пунктів примусово евакуюють родини з дітьми

З 47 населених пунктів Харківської області, що знаходяться близько до кордону з РФ, примусово евакуюють родини з дітьми.
Евакуація родин з дітьми на Харківщині
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє, що на Раді оборони області 11 квітня ухвалили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми у 47 прифронтових населених пунктах.
Мова йде лише про близькі до кордону з РФ населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів.
За інформацією ОВА, у визначених населених пунктах проживають 182 дитини.
Уже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей.
Міста Харкова це рішення не стосується.
Куди евакуюють родини з дітьми
Наприкінці березня Синєгубов в ефірі телемарафону допускав можливість евакуацію через посилання російських обстрілів.
Він зазначав, що місць для евакуйованих вистачає — їх можуть розмістити в Харкові, також місця зарезервовано місця у сусідніх областях, а також у Житомирській, Львівській, Івано-Франківській.
Також на Харківщині завершили примусову евакуацію дітей з двох громад Куп’янського напрямку — вивезли майже 160 дітей з родинами.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-