На Харківщині з 47 населених пунктів примусово евакуюють родини з дітьми

З 47 населених пунктів Харківської області, що знаходяться близько до кордону з РФ, примусово евакуюють родини з дітьми.

Евакуація родин з дітьми на Харківщині

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє, що на Раді оборони області 11 квітня ухвалили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми у 47 прифронтових населених пунктах.

Мова йде лише про близькі до кордону з РФ населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів.

За інформацією ОВА, у визначених населених пунктах проживають 182 дитини.

Уже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей.

Міста Харкова це рішення не стосується.

Куди евакуюють родини з дітьми

Наприкінці березня Синєгубов в ефірі телемарафону допускав можливість евакуацію через посилання російських обстрілів.

Ситуація контрольована, але все одно ми маємо аналізувати ситуацію у населених пунктах, де необхідно оголошувати обов’язкову евакуацію. Зараз ми розглядаємо населені пункти півночі нашої області, це Богодухівський, Харківський райони, щоб там оголосити обов’язкову евакуацію, можливо, примусову — саме дітей з тих населених пунктів, які постійно перебувають під обстрілами. Олег Синєгубов Начальник Харківської ОВА

Він зазначав, що місць для евакуйованих вистачає — їх можуть розмістити в Харкові, також місця зарезервовано місця у сусідніх областях, а також у Житомирській, Львівській, Івано-Франківській.