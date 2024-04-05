На Сумщині оголосили про примусову евакуацію дітей з двох громад
Категорія
Україна
Дата публікації

На Сумщині оголосили про примусову евакуацію дітей з двох громад

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Евакуація дітей

На Сумщині влада планує примусово евакуювати близько 300 дітей через загрозу їх життю. Обстріли Сумської області російською армією посилюються. 

Примусова евакуація дітей на Сумщині: що відомо

У двох територіальних громадах Сумської області оголосили про примусову евакуацію дітей.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У міністерстві зазначили, що рішення ухвалили через безпекову ситуацію, його погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук.

Загалом планують вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів Сумщини. Їх разом із батьками або іншими законними представниками евакуюють до безпечних регіонів.

Що відомо про евакуацію на Харківщині

За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської громад примусово евакуюють дітей з їхніми батьками чи людьми, які їх замінюють, чи іншими законними представниками.

Він уточнив, що у Великобурлуцькій громаді проживають 110 дітей, а у Вільхуватській — 51.

Маємо максимально убезпечити родини із дітьми від російського терору цивільного населення Харківщини! Місця у нас для надання тимчасового приміщення для проживання є. Тому зараз спільно працюватимемо з волонтерами і з нашими представниками Нацполіції, щоб виконувати це завдання, — додав глава ОВА.

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