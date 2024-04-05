В Сумской области объявили о принудительной эвакуации детей из двух громад

В Сумской области власти планируют принудительно эвакуировать около 300 детей из-за угрозы их жизни. Обстрелы Сумской области российской армией усиливаются.
Принудительная эвакуация детей в Сумской области: что известно
В двух территориальных громадах Сумской области объявили о принудительной эвакуации детей.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Всего планируется вывезти 297 детей из 52 населенных пунктов Сумщины. Их вместе с родителями или другими законными представителями эвакуируют в безопасные регионы.
Что известно об эвакуации в Харьковской области
По словам председателя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской громад принудительно эвакуируют детей с их родителями или заменяющими их людьми или другими законными представителями.
Он уточнил, что в Великобурлуцкой общине проживают 110 детей, а в Ольховатской — 51.
Должны максимально обезопасить семьи с детьми от российского террора гражданского населения Харьковщины! Места у нас для предоставления временного помещения для проживания есть. Поэтому сейчас будем совместно работать с волонтерами и с нашими представителями Нацполиции, чтобы выполнять эту задачу, — добавил глава ОВА.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-