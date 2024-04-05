В Сумской области объявили о принудительной эвакуации детей из двух громад

В Сумской области власти планируют принудительно эвакуировать около 300 детей из-за угрозы их жизни. Обстрелы Сумской области российской армией усиливаются.

Принудительная эвакуация детей в Сумской области: что известно

В двух территориальных громадах Сумской области объявили о принудительной эвакуации детей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В министерстве отметили, что решение было принято из-за ситуации безопасности, его согласовали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук. Поделиться

Всего планируется вывезти 297 детей из 52 населенных пунктов Сумщины. Их вместе с родителями или другими законными представителями эвакуируют в безопасные регионы.

Что известно об эвакуации в Харьковской области

По словам председателя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской громад принудительно эвакуируют детей с их родителями или заменяющими их людьми или другими законными представителями.

Он уточнил, что в Великобурлуцкой общине проживают 110 детей, а в Ольховатской — 51.