В Сумской области объявили о принудительной эвакуации детей из двух громад
Категория
Украина
Дата публикации

В Сумской области объявили о принудительной эвакуации детей из двух громад

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
Дети
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В Сумской области власти планируют принудительно эвакуировать около 300 детей из-за угрозы их жизни. Обстрелы Сумской области российской армией усиливаются.

Принудительная эвакуация детей в Сумской области: что известно

В двух территориальных громадах Сумской области объявили о принудительной эвакуации детей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В министерстве отметили, что решение было принято из-за ситуации безопасности, его согласовали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Всего планируется вывезти 297 детей из 52 населенных пунктов Сумщины. Их вместе с родителями или другими законными представителями эвакуируют в безопасные регионы.

Что известно об эвакуации в Харьковской области

По словам председателя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольховатской громад принудительно эвакуируют детей с их родителями или заменяющими их людьми или другими законными представителями.

Он уточнил, что в Великобурлуцкой общине проживают 110 детей, а в Ольховатской — 51.

Должны максимально обезопасить семьи с детьми от российского террора гражданского населения Харьковщины! Места у нас для предоставления временного помещения для проживания есть. Поэтому сейчас будем совместно работать с волонтерами и с нашими представителями Нацполиции, чтобы выполнять эту задачу, — добавил глава ОВА.

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Олег Синегубов / Харьковская ОВА
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