Правоохоронці під Авдіївкою потрапили під обстріл під час евакуації людей — відео

Правоохоронці проводили евакуацію цивільного населення на Авдіївському напрямку в Донецькій області та потрапили під ворожий обстріл.

Правоохоронці під Авдіївкою потрапили під обстріл

Поліція зазначила, що атака сталася в момент порятунку двох літніх жінок.

Вдарило за сто метрів від авто, — йдеться в заяві поліції. Поширити

Правоохоронці уточнили, що від ворожого обстрілу ніхто не постраждав. За тиждень поліцейські евакуювали 10 жителів Очеретинської громади.

Що відомо про оборону ЗСУ в районі Авдіївки

Журналісти видання The New York Times із посиланням на супутникові знімки та коментарі американських посадовців і аналітиків зазначають, що успіхи російської окупаційної армії в районі Авдіївки та слабка оборона ЗСУ частково пояснюється гострим дефіцитом боєприпасів.

При цьому із посиланням на супутникові знімки Planet Labs журналісти видання зазначають, що оборонні позиції ЗСУ на на захід від Авдіївки складаються переважно з рудиментарних ліній окопів, які не мають додаткових укріплень для сповільнення російських танків і захисту ключових логістичних шляхів.

Американські офіційні особи в приватних розмовах висловили занепокоєння тим, що Україна не зміцнила свої оборонні рубежі на ранній стадії або недостатньо добре, і що тепер вона може зіткнутися з наслідками, оскільки російські підрозділи повільно, але неухильно просуваються за межі Авдіївки, — зазначається у матеріалі видання.

Журналісти підкреслюють, що українське командування мало достатньо часу для підготовки оборони в цьому районі.