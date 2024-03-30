У Третій штурмовій бригаді оприлюднили відео захоплення групою бійців позицій окупаційної армії РФ в районі Авдіївки на Донеччині.

Що відомо про успішні контратаки ЗСУ в районі Авдіївки

На оприлюдненому відео група військових 3 ОШБзаходить на українські передові позиції та готується до штурму ворожих позицій.

Зазначається, що на кадрах підготовка до штурму на позиції росіян в Орлівці, що під Авдіївкою. На відео потрапила атака окупантів на групу дроном-камікадзе.

Кадри бійців перед штурмом та настрій, з яким заряджені штурмовики десантуються біля найближчих до ворожих позицій окопів у районі Авдіївки. Поки противник не засік групи та не почав крити з мінометів й арти, бійці рушають на штурм окупантів у Орлівці, — зазначають бійці 3 ОШБР. Поширити

Що затягує розв’язану Росією злочинну війну проти України

Очільник Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко в ефірі каналу "Київ24" зазначив, що тривале перебування в обороні позбавляє Україну змоги підготувати нові бригади для проведення контрнаступальних операцій.

За його словами, і у війні проти РФ традиційно склалося, що вороги тиснуть до певного періоду, потім українці переходять у контрнаступ, і супротивники відступають.

І кожен раз ми звільняємо додатково наші території. Тобто тенденція є, зберігається, — зазначив Тимочко. Поширити

Що відомо про ситуацію в районі Бахмуту

Аналітик проекту DeepState Роман Погорілий зазначив, що ситуація для українських військових в районі Часового Яру поблизу Бахмуту на Донеччині ускладнюється, оскільки російські окупанти вже зайшли на околиці міста та зайняли панівні висоти навколо нього.

При цьому він зазначив, що вихід на висоту дає росіянам "оперативний простір для подальшого просування, вогневий контроль, тому що ця висота покриває дуже велику область огляду".

Як тільки вони бачать успіх на певній ділянці, туди стягуються сили. Часів Яр обстрілюється з авіації та з артилерії. Відповідно, вони почали все рівняти з землею, — пояснив Погорілий. Поширити

Також аналітик повідомив, що важкі бої йдуть в Іванівському, але населений пункт ворог повністю не контролює.