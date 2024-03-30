Бійці 3 ОШБР показали штурм позицій армії РФ під Авдіївкою — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці 3 ОШБР показали штурм позицій армії РФ під Авдіївкою — відео

Танк ЗСУ
Джерело:  online.ua

У Третій штурмовій бригаді оприлюднили відео захоплення групою бійців позицій окупаційної армії РФ в районі Авдіївки на Донеччині. 

Що відомо про успішні контратаки ЗСУ в районі Авдіївки

На оприлюдненому відео група військових 3 ОШБзаходить на українські передові позиції та готується до штурму ворожих позицій.

Зазначається, що на кадрах підготовка до штурму на позиції росіян в Орлівці, що під Авдіївкою. На відео потрапила атака окупантів на групу дроном-камікадзе.

Кадри бійців перед штурмом та настрій, з яким заряджені штурмовики десантуються біля найближчих до ворожих позицій окопів у районі Авдіївки. Поки противник не засік групи та не почав крити з мінометів й арти, бійці рушають на штурм окупантів у Орлівці, — зазначають бійці 3 ОШБР.

Що затягує розв’язану Росією злочинну війну проти України

Очільник Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко в ефірі каналу "Київ24" зазначив, що тривале перебування в обороні позбавляє Україну змоги підготувати нові бригади для проведення контрнаступальних операцій.

За його словами, і у війні проти РФ традиційно склалося, що вороги тиснуть до певного періоду, потім українці переходять у контрнаступ, і супротивники відступають.

І кожен раз ми звільняємо додатково наші території. Тобто тенденція є, зберігається, — зазначив Тимочко.

Що відомо про ситуацію в районі Бахмуту

Аналітик проекту DeepState Роман Погорілий зазначив, що ситуація для українських військових в районі Часового Яру поблизу Бахмуту на Донеччині ускладнюється, оскільки російські окупанти вже зайшли на околиці міста та зайняли панівні висоти навколо нього.

При цьому він зазначив, що вихід на висоту дає росіянам "оперативний простір для подальшого просування, вогневий контроль, тому що ця висота покриває дуже велику область огляду".

Як тільки вони бачать успіх на певній ділянці, туди стягуються сили. Часів Яр обстрілюється з авіації та з артилерії. Відповідно, вони почали все рівняти з землею, — пояснив Погорілий.

Також аналітик повідомив, що важкі бої йдуть в Іванівському, але населений пункт ворог повністю не контролює.

Наші військові там б'ються, намагаються стримувати тиск. Вони зайшли на висоти на північ від Іванівського, там ідуть дуже важкі бої, адже не можна давати ворогу просуватися. Якщо вони просунуться ще більше на північ, вони отримають вогневий контроль із висоти, відповідно, перекриватимуть логістику і саме наше угруповання опиниться під загрозою, — попередив Погорілий.

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