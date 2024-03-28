Бійці 3 ОШБр фіксують спроби прориву армії РФ в нове селище під Авдіївкою

Російські загарбники намагаються прорватися до Семенівки, розташованої на захід від Авдіївки, але наразі їм це не вдається.
Окупанти намагаються просуватись в районі Семенівки під Авдіївкою
Як зазначив заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор Збройних сил України Максим Жорін ситуація на Авдіївському напрямку продовжує бути складною.
При цьому, українським Силам оборони вдалося змусити окупантів втратити наступальний потенціал.
За його словами, російські загарбники понесли божевільні втрати в Орлівці.
Окремо він акцентував, що майже щодня окупанти використовували на фронті китайські машини, які схожі на щось середнє між баггі і гольфкарами. Ці транспортні засоби служать окупантам як дешева альтернатива у техніці. Силам оборони України вдається знищувати і спалювати багато таких транспортних засобів за допомогою FPV-дронів.
Водночас в останні дні ворог повернувся до використання броньованої техніки, і здебільшого, танків.
Ситуація на Авдіївському напрямку
14 березня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував на Авдіївському напрямку.
Він розповів, що там противник зосередив основні зусилля і вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад.
Сирський зазначив, що найбільш ефективним способом ведення оборони є в цих умовах є знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника:
вогнем артилерії,
діями бронегруп,
застосуванням ударних безпілотних систем різних типів,
захист від ворожих дронів своїх підрозділів засобами РЕБ,
знищення пунктів управління ворожими БПЛА ударами.
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