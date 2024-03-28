Бійці 3 ОШБр фіксують спроби прориву армії РФ в нове селище під Авдіївкою

Російські загарбники намагаються прорватися до Семенівки, розташованої на захід від Авдіївки, але наразі їм це не вдається.

Окупанти намагаються просуватись в районі Семенівки під Авдіївкою

Як зазначив заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор Збройних сил України Максим Жорін ситуація на Авдіївському напрямку продовжує бути складною.

У першу чергу, складною вона залишається за рахунок того, що у росіян залишається можливість проводити заміну на більш нові і свіжі підрозділи. Тобто, вводити у бій свіжі й нові поповнення бригад. Максим Жорін Заступник командира 3-ї штурмової бригади

При цьому, українським Силам оборони вдалося змусити окупантів втратити наступальний потенціал.

Але, ця можливість використовувати власні ресурси — можливість наявності власних ресурсів, особового складу і техніки, створює умови, при яких ворогу вдається досі втілювати спроби і намагання щодо просування вперед, в основному в районі населеного пункту Семенівка, — сказав Жорін. Поширити

За його словами, російські загарбники понесли божевільні втрати в Орлівці.

Орлівка їм далася ціною декількох підрозділів. Зараз у них, очевидно, сконцентрована увага в районі населеного пункту Семенівка. Вони намагаються туди увірватись, намагаються десь намацати слабке місце в нашій обороні, проте, на даний момент, успіху у цьому, вони не мають. Також вони і не забувають щодня пробувати штурмувати Бердичі, — відзначив Жорін. Поширити

Окремо він акцентував, що майже щодня окупанти використовували на фронті китайські машини, які схожі на щось середнє між баггі і гольфкарами. Ці транспортні засоби служать окупантам як дешева альтернатива у техніці. Силам оборони України вдається знищувати і спалювати багато таких транспортних засобів за допомогою FPV-дронів.

Водночас в останні дні ворог повернувся до використання броньованої техніки, і здебільшого, танків.

Проте, у смузі відповідальності нашої бригади, я так підозрюю, що ми всі їх вже спалили. Тому що останніми днями, десь, мабуть, 4-5 днів, як на таксі ворог намагається кататися на танках. Тобто, безпосередньо на танках він перекидає штурмову піхоту до переднього краю. Три в одну сторону, один повертається назад. Бо, як правило, за допомогою артилерії або дронів, ми їх знищуємо, — підсумував командир. Поширити

Ситуація на Авдіївському напрямку

14 березня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував на Авдіївському напрямку.

Він розповів, що там противник зосередив основні зусилля і вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад.

Сирський зазначив, що найбільш ефективним способом ведення оборони є в цих умовах є знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника: