Бойцы 3 ОШБр фиксируют попытки прорыва армии РФ в новый поселок под Авдеевкой

Однако в полосе ответственности нашей бригады я так подозреваю, что мы все их уже сожгли. Потому что в последние дни где-то, пожалуй, 4-5 дней, как на такси враг пытается кататься на танках. То есть, непосредственно на танках он опрокидывает штурмовую пехоту в передний край. Три в одну сторону, один поворачивается назад. Потому что, как правило, с помощью артиллерии или дронов, мы их уничтожаем, подытожил командир.