Бойцы 3 ОШБр фиксируют попытки прорыва армии РФ в новый поселок под Авдеевкой
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы 3 ОШБр фиксируют попытки прорыва армии РФ в новый поселок под Авдеевкой

всу
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Российские захватчики пытаются прорваться к Семеновке, расположенной к западу от Авдеевки, но пока им это не удается.

Оккупанты пытаются продвигаться в районе Семеновки под Авдеевкой

Как отметил заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин, ситуация на Авдеевском направлении продолжает быть сложной.

В первую очередь, сложной она остается за счет того, что у россиян остается возможность производить замену на более новые и свежие подразделения. То есть вводить в бой свежие и новые пополнения бригад.

Максим Жорин

Максим Жорин

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады

При этом украинским Силам обороны удалось заставить оккупантов потерять наступательный потенциал.

Но эта возможность использовать собственные ресурсы — возможность наличия собственных ресурсов, личного состава и техники, создает условия, при которых врагу удается до сих пор реализовывать попытки и попытки продвижения вперед, в основном в районе населенного пункта Семеновка, — сказал Жорин.

По его словам, российские захватчики понесли безумные потери в Орловке.

Орловка им далась ценой нескольких подразделений. Сейчас у них, по всей видимости, сконцентрировано внимание в районе населенного пункта Семеновка. Они пытаются туда ворваться, пытаются где-то нащупать слабое место в нашей обороне, однако, на данный момент, успеха в этом они не имеют. Также они и не забывают каждый день пробовать штурмовать Бердичи, - отметил Жорин.

Отдельно он акцентировал, что почти каждый день оккупанты использовали на фронте китайские машины, похожие на нечто среднее между багги и гольфкарами. Эти средства служат оккупантам как дешевая альтернатива в технике. Силам обороны Украины удается уничтожать и сжигать многие такие транспортные средства с помощью FPV-дронов.

В последние дни враг вернулся к использованию бронированной техники и, в основном, танков.

Однако в полосе ответственности нашей бригады я так подозреваю, что мы все их уже сожгли. Потому что в последние дни где-то, пожалуй, 4-5 дней, как на такси враг пытается кататься на танках. То есть, непосредственно на танках он опрокидывает штурмовую пехоту в передний край. Три в одну сторону, один поворачивается назад. Потому что, как правило, с помощью артиллерии или дронов, мы их уничтожаем, подытожил командир.

Ситуация на Авдеевском направлении

14 марта Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский побывал в Авдеевском направлении.

Он рассказал, что там противник сосредоточил основные усилия и уже несколько суток пытается прорвать оборону наших войск в полосах трех бригад.

Сырский отметил, что наиболее эффективным способом ведения обороны является в этих условиях уничтожение бронетехники и штурмовых групп пехоты противника:

  • огнем артиллерии,

  • действиями бронегрупп,

  • применением ударных беспилотных систем разных типов,

  • защита от вражеских дронов своих подразделений средствами РЕБ,

  • уничтожение пунктов управления вражескими ударами БПЛА.

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