Бойцы 3 ОШБр фиксируют попытки прорыва армии РФ в новый поселок под Авдеевкой

Российские захватчики пытаются прорваться к Семеновке, расположенной к западу от Авдеевки, но пока им это не удается.
Оккупанты пытаются продвигаться в районе Семеновки под Авдеевкой
Как отметил заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин, ситуация на Авдеевском направлении продолжает быть сложной.
При этом украинским Силам обороны удалось заставить оккупантов потерять наступательный потенциал.
По его словам, российские захватчики понесли безумные потери в Орловке.
Отдельно он акцентировал, что почти каждый день оккупанты использовали на фронте китайские машины, похожие на нечто среднее между багги и гольфкарами. Эти средства служат оккупантам как дешевая альтернатива в технике. Силам обороны Украины удается уничтожать и сжигать многие такие транспортные средства с помощью FPV-дронов.
В последние дни враг вернулся к использованию бронированной техники и, в основном, танков.
Ситуация на Авдеевском направлении
14 марта Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский побывал в Авдеевском направлении.
Он рассказал, что там противник сосредоточил основные усилия и уже несколько суток пытается прорвать оборону наших войск в полосах трех бригад.
Сырский отметил, что наиболее эффективным способом ведения обороны является в этих условиях уничтожение бронетехники и штурмовых групп пехоты противника:
огнем артиллерии,
действиями бронегрупп,
применением ударных беспилотных систем разных типов,
защита от вражеских дронов своих подразделений средствами РЕБ,
уничтожение пунктов управления вражескими ударами БПЛА.
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