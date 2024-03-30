В Третьей штурмовой бригаде обнародовали видео захват группой бойцов позиций оккупационной армии РФ в районе Авдеевки Донецкой области.
Что известно об успешных контратаках ВСУ в районе Авдеевки
На обнародованном видео группа военных 3 ОШБ заходит на украинские передовые позиции и готовится к штурму враждебных позиций.
Отмечается, что на кадрах подготовка к штурму на позиции россиян в Орловке под Авдеевкой. На видео попала атака окупантов на группу дроном-камикадзе.
Что затягивает развязанную Россией преступную войну против Украины
Глава Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко в эфире канала "Киев24" отметил, что длительное пребывание в обороне лишает Украину возможности подготовить новые бригады для проведения контрнаступательных операций.
По его словам, и в войне против РФ традиционно сложилось, что враги давят на определенный период, затем украинцы переходят в контрнаступление, и противники отступают.
Что известно о ситуации в районе Бахмута
Аналитик проекта DeepState Роман Погорелый отметил, что ситуация для украинских военных в районе Временного Яра вблизи Бахмута Донецкой области усложняется, поскольку российские оккупанты уже зашли на окраины города и заняли господствующие высоты вокруг него.
При этом он отметил, что выход на высоту дает россиянам "оперативное пространство для дальнейшего продвижения, огневой контроль, потому что эта высота покрывает очень обширную область обзора".
Также аналитик сообщил, что тяжелые бои идут в Ивановском, но населённый пункт враг полностью не контролирует.
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