Правоохранители под Авдеевкой попали под обстрел во время эвакуации людей — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Правоохранители под Авдеевкой попали под обстрел во время эвакуации людей — видео

Полиция Донецкой области
Всу
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Правоохранители проводили эвакуацию гражданского населения на Авдеевском направлении в Донецкой области и попали под вражеский обстрел.

Правоохранители под Авдеевкой попали под обстрел

Полиция отметила, что атака произошла в момент спасения двух пожилых женщин.

Ударило в ста метрах от авто, — говорится в заявлении полиции.

Правоохранители уточнили, что от вражеских обстрелов никто не пострадал. Через неделю полицейские эвакуировали 10 жителей Очеретинского общества.

Что известно об обороне ВСУ в районе Авдеевки

Журналисты издания The New York Times Со ссылкой на спутниковые снимки и комментарии американских чиновников и аналитиков отмечают, что успехи российской оккупационной армии в районе Авдеевки и слабая оборона ВСУ частично объясняется острым дефицитом боеприпасов.

При этом со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs журналисты издания отмечают, что оборонные позиции ВСУ к западу от Авдеевки состоят преимущественно из рудиментарных линий окопов, не имеющих дополнительных укреплений для замедления российских танков и защиты ключевых логистических путей.

Американские официальные лица в частных разговорах выразили обеспокоенность тем, что Украина не укрепила свои оборонные рубежи на ранней стадии или недостаточно хорошо, и что теперь она может столкнуться с последствиями, поскольку российские подразделения медленно, но неуклонно продвигаются за пределы Авдеевки, отмечается в материале .

Журналисты подчеркивают, что у украинского командования было достаточно времени для подготовки обороны в этом районе.

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