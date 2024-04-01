36 танков и 12 БМП. ВСУ отбили наибольшую атаку РФ с октября у села Тоненькое под Авдеевкой

30 марта украинские войска отразили самое масштабное механизированное наступление россиян с октября 2023 года у оккупированного села Тоненькое возле Авдеевки.

ВСУ отразили масштабный штурм РФ

Эксперты Института изучения войны пишут со ссылкой на украинского военного, что российские войска, в том числе подразделения российского 6-го танкового полка (90-я танковая дивизия) 30 марта бросили 36 танков и 12 БМП в крупномеханизированный штурм возле Тоненького.

Геолокационные изображения, опубликованные 31 марта, показывают большое количество уничтоженной и поврежденной российской бронетехники и танков вдоль дороги к северо-западу от Тоненького (к западу от Авдеевки).

Украинский военнослужащий заявил, что во время штурма украинские силы уничтожили 12 российских танков и 8 БМП.

Он отметил, что российский удар не смог прорвать украинскую линию обороны.

Что означает масштабный штурм РФ

В ISW отмечают, что российские оккупанты не проводили столь масштабного механизированного наступления с начала российской наступательной операции по захвату Авдеевки в конце октября 2023 года.

19-20 октября 2023 года украинские войска, как сообщается, уничтожили около 50 российских танков и более 100 бронетехники.

Украинским войскам, возможно, пришлось потратить значительное количество материальных средств для защиты от российского нападения близ Тоненького, что подчеркивает способность России проводить нападения, заставляющие Украину тратить огромные части своих и без того ограниченных материальных и человеческих резервов для защиты. Поделиться

Эксперты отмечают, что способность Украины умело защищаться от широкомасштабного российского штурма на особо критическом участке фронта, свидетельствует о том, что украинские силы могут добиться значительных результатов на поле боя, если они должным образом оснащены.