36 танков и 12 БМП. ВСУ отбили наибольшую атаку РФ с октября у села Тоненькое под Авдеевкой

30 марта украинские войска отразили самое масштабное механизированное наступление россиян с октября 2023 года у оккупированного села Тоненькое возле Авдеевки.
ВСУ отразили масштабный штурм РФ
Эксперты Института изучения войны пишут со ссылкой на украинского военного, что российские войска, в том числе подразделения российского 6-го танкового полка (90-я танковая дивизия) 30 марта бросили 36 танков и 12 БМП в крупномеханизированный штурм возле Тоненького.
Геолокационные изображения, опубликованные 31 марта, показывают большое количество уничтоженной и поврежденной российской бронетехники и танков вдоль дороги к северо-западу от Тоненького (к западу от Авдеевки).
Украинский военнослужащий заявил, что во время штурма украинские силы уничтожили 12 российских танков и 8 БМП.
Он отметил, что российский удар не смог прорвать украинскую линию обороны.
Что означает масштабный штурм РФ
В ISW отмечают, что российские оккупанты не проводили столь масштабного механизированного наступления с начала российской наступательной операции по захвату Авдеевки в конце октября 2023 года.
19-20 октября 2023 года украинские войска, как сообщается, уничтожили около 50 российских танков и более 100 бронетехники.
Эксперты отмечают, что способность Украины умело защищаться от широкомасштабного российского штурма на особо критическом участке фронта, свидетельствует о том, что украинские силы могут добиться значительных результатов на поле боя, если они должным образом оснащены.
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