36 танків і 12 БМП. ЗСУ відбили найбільшу атаку РФ з жовтня біля села Тоненьке під Авдіївкою

30 березня українські війська відбили наймасштабніший механізований наступ росіян з жовтня 2023 року біля окупованого села Тоненьке біля Авдіївки.

ЗСУ відбили масштабний штурм РФ

Експерти Інституту вивчення війни пишуть з посиланням на українського військового, що російські війська, у тому числі підрозділи російського 6-го танкового полку (90-та танкова дивізія) 30 березня кинули 36 танків і 12 БМП у великомеханізований штурм біля Тоненького.

Геолокаційні зображення, опубліковані 31 березня, показують велику кількість знищеної та пошкодженої російської бронетехніки та танків уздовж дороги на північний захід від Тоненьке (на захід від Авдіївки).

Український військовослужбовець заявив, що під час штурму українські сили знищили 12 російських танків і 8 БМП.

Він зазначив, що російський удар не зміг прорвати українську лінію оборони.

Що означає масштабний штурм РФ

У ISW зазначають, що російські окупанти не проводили такого масштабного механізованого наступу з початку російської наступальної операції з захоплення Авдіївки наприкінці жовтня 2023 року.

19-20 жовтня 2023 року українські війська, як повідомляється, знищили майже 50 російських танків і понад 100 бронетехніки.

Українським військам, можливо, довелося витратити значну кількість матеріальних засобів для захисту від російського нападу поблизу Тоненке, що підкреслює здатність Росії проводити напади, які змушують Україну витрачати величезні частини своїх і без того обмежених матеріальних і людських резервів для захисту. Поширити

Експерти зазначають, що здатність України вміло захищатися від широкомасштабного російського штурму на особливо критичній ділянці фронту, свідчить про те, що українські сили можуть досягти значних результатів на полі бою, якщо вони будуть належним чином оснащені.