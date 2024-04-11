В Харьковской области из 47 населенных пунктов принудительно эвакуируют семьи с детьми

Из 47 населенных пунктов Харьковской области, находящихся вблизи границы с РФ, принудительно эвакуируют семьи с детьми.
Эвакуация семей с детьми в Харьковской области
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщает, что на Совете обороны области 11 апреля было принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 прифронтовых населенных пунктах.
Речь идет только о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов.
По информации ОВА, в определенных населенных пунктах проживают 182 ребенка.
Уже установлены маршруты эвакуации и забронированы места временного проживания людей.
Города Харькова это решение не касается.
Куда эвакуируют семьи с детьми
В конце марта Синегубов в эфире телемарафона допускал эвакуацию из-за ссылки российских обстрелов.
Он отмечал, что мест для эвакуированных хватает — их могут разместить в Харькове, также места зарезервированы в соседних областях, а также в Житомирской, Львовской, Ивано-Франковской.
Также в Харьковской области завершили принудительную эвакуацию детей из двух общин Купянского направления - вывезли почти 160 детей с семьями.
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