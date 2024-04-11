В Харьковской области из 47 населенных пунктов принудительно эвакуируют семьи с детьми

Из 47 населенных пунктов Харьковской области, находящихся вблизи границы с РФ, принудительно эвакуируют семьи с детьми.

Эвакуация семей с детьми в Харьковской области

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщает, что на Совете обороны области 11 апреля было принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 прифронтовых населенных пунктах.

Речь идет только о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов.

По информации ОВА, в определенных населенных пунктах проживают 182 ребенка.

Уже установлены маршруты эвакуации и забронированы места временного проживания людей.

Города Харькова это решение не касается.

Куда эвакуируют семьи с детьми

В конце марта Синегубов в эфире телемарафона допускал эвакуацию из-за ссылки российских обстрелов.

Ситуация контролируемая, но все равно мы должны анализировать ситуацию в населенных пунктах, где необходимо объявлять обязательную эвакуацию. Сейчас мы рассматриваем населенные пункты севера нашей области, это Богодуховский, Харьковский районы, чтобы объявить обязательную эвакуацию, возможно, принудительную — именно детей из тех населенных пунктов, которые постоянно находятся под обстрелами. Олег Синегубов Начальник Харьковской ОВА

Он отмечал, что мест для эвакуированных хватает — их могут разместить в Харькове, также места зарезервированы в соседних областях, а также в Житомирской, Львовской, Ивано-Франковской.