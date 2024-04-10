Армія РФ атакувала Харківщину. Загинула дитина, є руйнування
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала Харківщину. Загинула дитина, є руйнування

ДСНС на Харківщині
Джерело:  online.ua

Злочинна армія РФ провела обстріл двох населених пунктів у Харківській області та спричинила масштабні руйнування і загибель цивільних. 

Що відомо про атаку армії РФ по селах на Харківщині

За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, під ворожий обстріл потрапили села Липці і Мала Данилівка на території Харківського району.

Близько 14:00 відбувся ворожий обстріл сіл Липці та Мала Данилівка Харківського району, — зазначив Синєгубов.

Він додав, що під завалами можуть перебувати люди. Внаслідок атаки російських окупантів спалахнули магазин та аптека.

Пізніше глава ОВА додав, що через обстріл злочинців з армії РФ загинула 14-річна дівчинка та постраждали щонайменше ще двоє людей.

33-річна співробітниця аптеки, яка отримала уламкові поранення, та 16-річний хлопець госпіталізовані, — підкреслив Синєгубов.

Що відомо про атаки армії РФ по інших населених пунктах на Харківщині

Окрім цього Синєгубов зазначив, що злочинна армія РФ скинула дві керовані авіабомби на Вовчанськ.

Внаслідок ударів повністю зруйнована поліклініка.

На цю хвилину відомо про одного постраждалого, 34-річний чоловік із уламковими пораненнями госпіталізований до медичної установи.

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