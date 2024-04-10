Преступная армия РФ произвела обстрел двух населенных пунктов в Харьковской области и повлекла за собой масштабные разрушения и гибель гражданских.

Что известно об атаке армии РФ по селам на Харьковщине

По информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, во вражеский обстрел попали села Липцы и Малая Даниловка на территории Харьковского района.

Около 14:00 произошел вражеский обстрел сел Липцы и Малая Даниловка Харьковского района, отметил Синегубов. Поделиться

Он добавил, что под завалами могут находиться люди. В результате атаки российских окупантов вспыхнули магазин и аптека.

Позже глава ОВА добавил, что из-за обстрела преступников из армии РФ погибла 14-летняя девочка и пострадали по меньшей мере еще два человека.

33-летняя сотрудница аптеки, получившая обломочные ранения, и 16-летний парень госпитализированы, подчеркнул Синегубов. Поделиться

Что известно об атаках армии РФ по другим населенным пунктам в Харьковской области

Кроме этого Синегубов отметил, что преступная армия РФ сбросила две управляемые авиабомбы на Волчанск.

В результате ударов полностью разрушена поликлиника.

На данный момент известно об одном пострадавшем, 34-летний мужчина с обломочными ранениями госпитализирован в медицинское учреждение.