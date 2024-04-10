Армия РФ атаковала Харьковщину. Погиб ребенок, есть разрушение
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Харьковщину. Погиб ребенок, есть разрушение

ГСЧС в Харьковской области
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Источник:  online.ua

Преступная армия РФ произвела обстрел двух населенных пунктов в Харьковской области и повлекла за собой масштабные разрушения и гибель гражданских.

Что известно об атаке армии РФ по селам на Харьковщине

По информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, во вражеский обстрел попали села Липцы и Малая Даниловка на территории Харьковского района.

Около 14:00 произошел вражеский обстрел сел Липцы и Малая Даниловка Харьковского района, отметил Синегубов.

Он добавил, что под завалами могут находиться люди. В результате атаки российских окупантов вспыхнули магазин и аптека.

Позже глава ОВА добавил, что из-за обстрела преступников из армии РФ погибла 14-летняя девочка и пострадали по меньшей мере еще два человека.

33-летняя сотрудница аптеки, получившая обломочные ранения, и 16-летний парень госпитализированы, подчеркнул Синегубов.

Что известно об атаках армии РФ по другим населенным пунктам в Харьковской области

Кроме этого Синегубов отметил, что преступная армия РФ сбросила две управляемые авиабомбы на Волчанск.

В результате ударов полностью разрушена поликлиника.

На данный момент известно об одном пострадавшем, 34-летний мужчина с обломочными ранениями госпитализирован в медицинское учреждение.

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