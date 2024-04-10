Преступная армия РФ произвела обстрел двух населенных пунктов в Харьковской области и повлекла за собой масштабные разрушения и гибель гражданских.
Что известно об атаке армии РФ по селам на Харьковщине
По информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, во вражеский обстрел попали села Липцы и Малая Даниловка на территории Харьковского района.
Он добавил, что под завалами могут находиться люди. В результате атаки российских окупантов вспыхнули магазин и аптека.
Позже глава ОВА добавил, что из-за обстрела преступников из армии РФ погибла 14-летняя девочка и пострадали по меньшей мере еще два человека.
Что известно об атаках армии РФ по другим населенным пунктам в Харьковской области
Кроме этого Синегубов отметил, что преступная армия РФ сбросила две управляемые авиабомбы на Волчанск.
В результате ударов полностью разрушена поликлиника.
На данный момент известно об одном пострадавшем, 34-летний мужчина с обломочными ранениями госпитализирован в медицинское учреждение.
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