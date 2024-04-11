Авиация РФ сбросила КАБы на Сумскую ТЭЦ
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ сбросила КАБы на Сумскую ТЭЦ

Сумская ОВА
ТЭЦ
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Российская Федерация днем 11 апреля нанесла авиационный удар управляемым авиабомбам по критической инфраструктуре города Сумы.

Россия бомбила Сумскую ТЭЦ

Российская террористическая армия в 16.00 11 апреля нанесла авиаудар по Сумам.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Как рассказали в ведомстве, враг сбросил авиабомбу на местную ТЭЦ. На месте работают все необходимые службы.

По предварительным данным, люди не пострадали. Последствия удара уточняются.

Сумская ТЭЦ поставляет горячую воду и отапливает около 3 млн кв м жилой площади в 958 домах жителей Сумы.

Кроме этого из ствольной артиллерии был произведен обстрел Эсманской громады Шосткинского района. В результате обстрела ранения разной степени тяжести получили два человека. Пострадавшие доставлены в Глуховскую больницу.

Трипольская ТЭЦ в Киевской области полностью уничтожена

Об этом сообщил глава наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота в комментарии "Интерфакс-Украина".

Все работники, которые были на смене при обстреле, живы, — добавил он.

В результате попаданий 11 апреля произошел масштабный пожар в турбинном цехе. На предприятии продолжаются работы по локализации огня.

В настоящее время ОАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

Трипольская ТЭЦ — самая мощная электростанция на Киевщине. Она является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

Ранее в Киевской ОВ заявили, что силы РФ атаковали один из энергетических объектов области. Пожар частично погашен.

Энергетики и все службы оперативно отреагировали на последствия, переподключили сеть, благодаря чему все жители Киевщины со светом. Водоснабжение и водоотвод в пострадавшем сообществе восстановлено.

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