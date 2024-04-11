Авиация РФ сбросила КАБы на Сумскую ТЭЦ

Российская Федерация днем 11 апреля нанесла авиационный удар управляемым авиабомбам по критической инфраструктуре города Сумы.
Россия бомбила Сумскую ТЭЦ
Российская террористическая армия в 16.00 11 апреля нанесла авиаудар по Сумам.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Как рассказали в ведомстве, враг сбросил авиабомбу на местную ТЭЦ. На месте работают все необходимые службы.
По предварительным данным, люди не пострадали. Последствия удара уточняются.
Сумская ТЭЦ поставляет горячую воду и отапливает около 3 млн кв м жилой площади в 958 домах жителей Сумы.
Трипольская ТЭЦ в Киевской области полностью уничтожена
Об этом сообщил глава наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота в комментарии "Интерфакс-Украина".
Все работники, которые были на смене при обстреле, живы, — добавил он.
В результате попаданий 11 апреля произошел масштабный пожар в турбинном цехе. На предприятии продолжаются работы по локализации огня.
В настоящее время ОАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.
Трипольская ТЭЦ — самая мощная электростанция на Киевщине. Она является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.
Ранее в Киевской ОВ заявили, что силы РФ атаковали один из энергетических объектов области. Пожар частично погашен.
Энергетики и все службы оперативно отреагировали на последствия, переподключили сеть, благодаря чему все жители Киевщины со светом. Водоснабжение и водоотвод в пострадавшем сообществе восстановлено.
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