Авіація РФ скинула КАБи на Сумську ТЕЦ

Російська Федерація вдень 11 квітня завдала авіаційного удару керованими авіабомбами по критичній інфраструктурі міста Суми.
Росія бомбила Сумську ТЕЦ
Російська терористична армія о 16.00 11 квітня нанесла авіаудар по Сумах.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
Як розповіли у відомстві, ворог скинув авіабомбу на місцеву ТЕЦ. На місці працюють всі необхідні служби.
За попередніми даними, люди не постраждали. Наслідки удару уточнюються.
Сумська ТЕЦ постачає гарячу воду та опалює близько 3 млн кв м житлової площі у 958 будинках жителів міста Суми.
Трипільська ТЕС на Київщині повністю знищена
Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота в коментарі "Інтерфакс-Україна".
Усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі, — додав він.
Унаслідок влучань 11 квітня сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню.
Наразі ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.
Трипільська ТЕС — найпотужніша електростанція на Київщині. Вона є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.
Раніше в Київській ОВА заявили, що сили РФ атакували один з енергетичних об’єктів області. Пожежа частково погашена.
Енергетики та всі служби оперативно відреагували на наслідки, перепідключили мережу, завдяки чому всі мешканці Київщини наразі зі світлом. Водопостачання та водовідведення в постраждалій громаді відновлене.
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