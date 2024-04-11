Авіація РФ скинула КАБи на Сумську ТЕЦ

Росія бомбила Сумську ТЕЦ

Російська терористична армія о 16.00 11 квітня нанесла авіаудар по Сумах.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Як розповіли у відомстві, ворог скинув авіабомбу на місцеву ТЕЦ. На місці працюють всі необхідні служби.

За попередніми даними, люди не постраждали. Наслідки удару уточнюються.

Сумська ТЕЦ постачає гарячу воду та опалює близько 3 млн кв м житлової площі у 958 будинках жителів міста Суми.

Окрім цього зі ствольної артилерії було здійснено обстріл Есманської громади Шосткинського району. Внаслідок обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали дві людини. Постраждалі доставлені до Глухівської лікарні. Поширити

Трипільська ТЕС на Київщині повністю знищена

Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота в коментарі "Інтерфакс-Україна".

Усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі, — додав він.

Унаслідок влучань 11 квітня сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню.

Наразі ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.

Трипільська ТЕС — найпотужніша електростанція на Київщині. Вона є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Раніше в Київській ОВА заявили, що сили РФ атакували один з енергетичних об’єктів області. Пожежа частково погашена.