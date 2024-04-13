Армія РФ намагається занурити Україну в масштабний блекаут — Le Monde

Що захищає Україну від занурення у масштабний блекаут

У матеріалі видання зазначається, що наразі від масштабного блекауту Україні рятує розгалужена мережа поставок електроенергії з країн ЄС.

Журналісти видання, аналізуючи наслідки атак злочинної армії РФ по енергоб’єктах в Україні протягом кількох останніх тижнів зазначили, що на відміну від атак авіації окупаційної армії РФ по українській енергетиці восени та взимку 2022-2023 років, тепер окупанти атакують не тільки розподільчі мережі, а й самі електростанції.

Мета росіян залишається такою ж, як і взимку 2022 року. Але зараз вони використовують іншу стратегію. Вони намагаються зруйнувати нашу систему, шматок за шматком, — зазначає директор з комунікацій НЕК "Укренерго" Марія Цатурян Поширити

Як Україна рятується від занурення у масштабний блекаут

За словами експерта з питань енергетики аналітичного Центру Разумкова Володимира Омельченка, Енергорозподільча інфраструктура має захист з бетонних блоків, мішків з піском та іноді залізних сіток для протидії атакам дронів.

При цьому Омельченко зазначає, що такий захист неефективний у разі ракетних атак.

Попри масовані атаки злочинної армії РФ по енергооб’єктах в Україні, енергосистема продовжує забезпечувати електрикою більшу частину країни.

Якби ми не були інтегровані в європейську електроенергетичну систему, я думаю, у нас було б більше відключень електроенергії в регіонах, які зазнали бомбардувань, — зазначає Марія Цатурян. Поширити

Окрім цього для забезпечення функціонування соціальної та іншої інфраструктури використовуються автономні джерела електрозабезпечення.

Наприклад, у Харкові чутливі об’єкти, такі як лікарні чи пожежні частини, вже мають свої малі модульні теплоелектростанції, надані міжнародними донорами.

У матеріалі видання зазначається, під час аварійних відключень на вулицях Харкова чутно суцільний гул внаслідок роботи малих бензинових генераторів.

Втім Володимир Омельченко з Центру Разумкова вважає, що енергодефіцит, від якого страждає країна, лише посилюватиметься з липня до наступної зими.

На його думку, якщо Україна не отримає додаткові ППО для захисту від російських атак, мільйонам українців доведеться виїхати з деяких міст на півдні та сході на час наступної зими.