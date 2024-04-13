Что защищает Украину от погружения в масштабный блекаут

В материале издания отмечается, что от масштабного блекаута Украине спасает разветвленная сеть поставок электроэнергии из стран ЕС.

Журналисты издания, анализируя последствия атак преступной армии РФ по энергобъектам в Украине в течение последних недель отметили, что в отличие от атак авиации оккупационной армии РФ по украинской энергетике осенью и зимой 2022-2023 годов, теперь оккупанты атакуют не только распределительные сети, а и сами электростанции.

Цель россиян остается такой же, как и зимой 2022 года. Но сейчас они используют другую стратегию. Они пытаются разрушить нашу систему, кусок за куском, отмечает директор по коммуникациям НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян Поделиться

Как Украина спасается от погружения в масштабный блекаут

По словам эксперта по энергетике аналитического Центра Разумкова Владимира Омельченко, Энергораспределительная инфраструктура имеет защиту из бетонных блоков, мешков с песком и иногда железных сеток для противодействия атакам дронов.

При этом Омельченко отмечает, что такая защита неэффективна в случае ракетных атак.

Несмотря на массированные атаки преступной армии РФ по энергообъектам в Украине, энергосистема продолжает снабжать электричеством большую часть страны.

Если бы мы не были интегрированы в европейскую электроэнергетическую систему, я думаю, у нас было бы больше отключений электроэнергии в подвергшихся бомбардировкам регионам, — отмечает Мария Цатурян. Поделиться

Кроме того, для обеспечения функционирования социальной и другой инфраструктуры используются автономные источники электроснабжения.

К примеру, в Харькове чувствительные объекты, такие как больницы или пожарные части, уже имеют свои малые модульные теплоэлектростанции, предоставленные международными донорами.

В материале издания отмечается, что во время аварийных отключений на улицах Харькова слышен сплошной гул вследствие работы малых бензиновых генераторов.

Впрочем, Владимир Омельченко из Центра Разумкова считает, что энергодефицит, от которого страдает страна, будет только усиливаться с июля до следующей зимы.

По его мнению, если Украина не получит дополнительные ПВО для защиты от российских атак, миллионам украинцев придется уехать из некоторых городов на юге и востоке на следующую зиму.