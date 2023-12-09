Угрожают ли Украине масштабные блекауты — объяснение Минэнерго

По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, единственной угрозой для возникновения масштабных блекаутов в Украине являются массированные ракетные атаки преступной армии РФ по объектам энергетической инфраструктуры.
Что известно об угрозе масштабных блекаутов в Украине
Он подчеркнул, что пока предпосылок для возникновения масштабных блекаутов в Украине нет.
Что известно о дефиците мощностей в энергосистеме и угрозе отключений света
Галущенко отметил, что сейчас небольшой дефицит в энергосистеме, однако угрозы отключений света не имеет.
Галущенко добавил, что дефицит не является критическим и составляет около 1% потребления.
По словам руководителя всеукраинской энергетической ассамблеи Ивана Плачкова, тепловые электростанции используют дополнительные объемы угля для регулирования работы энергетической системы.
По его словам, солнечные и ветровые электростанции не всегда работают из-за погоды и их тяжело балансировать.
Он добавил, что блок нельзя быстро включить за 5-10 секунд, что занимает 5-6 часов. Кроме того, для запуска блока нужно использовать дополнительный объем угля, хотя в настоящее время еще не производится электроэнергия.
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