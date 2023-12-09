Угрожают ли Украине масштабные блекауты — объяснение Минэнерго
Категория
Украина
Дата публикации

Угрожают ли Украине масштабные блекауты — объяснение Минэнерго

Энергетика Украины
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, единственной угрозой для возникновения масштабных блекаутов в Украине являются массированные ракетные атаки преступной армии РФ по объектам энергетической инфраструктуры.

Что известно об угрозе масштабных блекаутов в Украине

На самом деле, единственная угроза для системной аварии – это атаки россиян. Предугадать уровень атак и когда они будут – это сложно. У меня уже сейчас много вопросов, потому что, откровенно говоря, я ожидал другой ситуации на сегодня, - отметил Галущенко.

Он подчеркнул, что пока предпосылок для возникновения масштабных блекаутов в Украине нет.

Более того, даже если будет критическое влияние вследствие атак на энергосистему, блекауты могут быть, но будут иметь временный характер, - обещает глава Минэнерго.

Что известно о дефиците мощностей в энергосистеме и угрозе отключений света

Галущенко отметил, что сейчас небольшой дефицит в энергосистеме, однако угрозы отключений света не имеет.

Никаких отключений не происходило. Поэтому действительно, прежде всего, из-за потери генерации, похолодания и роста потребления мы наблюдали в определенные дни дефицит, - подчеркнул глава Минэнерго.

Галущенко добавил, что дефицит не является критическим и составляет около 1% потребления.

Здесь ключевое, что мы должны обеспечить людей светом. И в принципе, людей не должно интересовать, как мы решаем дефицит. Основное нужно понимать, что отключений не было и не планируется, – отметил министр.

По словам руководителя всеукраинской энергетической ассамблеи Ивана Плачкова, тепловые электростанции используют дополнительные объемы угля для регулирования работы энергетической системы.

По его словам, солнечные и ветровые электростанции не всегда работают из-за погоды и их тяжело балансировать.

Но тепловые электростанции изначально не предназначены для балансировки. Эти блоки 200, 300 МВт должны работать в равном графике, – пояснил Плачков.

Он добавил, что блок нельзя быстро включить за 5-10 секунд, что занимает 5-6 часов. Кроме того, для запуска блока нужно использовать дополнительный объем угля, хотя в настоящее время еще не производится электроэнергия.

У нас сегодня нужно думать, где уголь для электростанций, потому что уже сжигается уголь и за счет того, что тепловые электростанции регулируют сегодня энергосистему, очень много сжигается уголь, - подчеркнул Плачков.

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