Правительство Украины обеспечило возможность бизнесу импортировать электроэнергию во время блэкаутов

Кабмин разрешил отечественному бизнесу импортировать электроэнергию из соседних стран – Словакии, Венгрии, Румынии, Польши. Объем разрешенного импорта тока из Европы составляет 1700 МВт для Украины.
Помощь промышленным пользователям электроэнергии
Бизнес в Украине может импортировать электроэнергию, чтобы обеспечить стабильную работу в случае возникновения дефицита в энергосистеме.
Об этом сообщает Минэкономики в Facebook.
Нынешней зимой остается риск продления энергетического террора со стороны России. Страна-агрессор снова будет пытаться нанести нам удар, уничтожая объекты энергетической инфраструктуры.
К таким потребителям возможно применение специальных графиков аварийных отключений, которые могут быть введены для предотвращения системной аварии в объединенной энергетической системе.
Возможность импорта электроэнергии имеют небытовые потребители. Необходимый объем импорта во избежание отключений должен составлять 50% от фактического потребления в каждом расчетном периоде (час) в октябре-апреле и 30% соответственно в мае-сентябре.
Украина готовит "пассивную защиту" объектов энергетики
Премьер-министр Денис Шмыгаль в комментарии FT рассказал, что Украина не только усиливает ПВО, но и готовит так называемую "пассивную защиту" непосредственно на местах. По мнению премьера, Украина в этом году лучше подготовлена к обстрелам.
Шмыгаль добавил, что защита энергообъектов "не на 100 процентов эффективна". Но, по его словам, такие блоки и клетки защищают в 80-90% случаев, особенно от дронов и их обломков.
Источники FT отмечают, что по всей Украине устанавливают пешком с песком и клетки для защиты сотен мелких целей, которые можно уничтожить одним ударом и спровоцировать массовое отключение света.
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