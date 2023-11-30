Правительство Украины обеспечило возможность бизнесу импортировать электроэнергию во время блэкаутов

Кабмин разрешил отечественному бизнесу импортировать электроэнергию из соседних стран – Словакии, Венгрии, Румынии, Польши. Объем разрешенного импорта тока из Европы составляет 1700 МВт для Украины.

Помощь промышленным пользователям электроэнергии

Бизнес в Украине может импортировать электроэнергию, чтобы обеспечить стабильную работу в случае возникновения дефицита в энергосистеме.

Об этом сообщает Минэкономики в Facebook.

Нынешней зимой остается риск продления энергетического террора со стороны России. Страна-агрессор снова будет пытаться нанести нам удар, уничтожая объекты энергетической инфраструктуры.

Чтобы помочь отечественному бизнесу стабильно работать при возникновении дефицита электроэнергии. Правительство обеспечило возможность ее импортировать из соседних стран – Словакии, Венгрии, Румынии, Польши. Объем разрешенного импорта тока из Европы составляет 1700 МВт для Украины и Молдовы, – заявила министр экономики Юлия Свириденко. Поделиться

К таким потребителям возможно применение специальных графиков аварийных отключений, которые могут быть введены для предотвращения системной аварии в объединенной энергетической системе.

Возможность импорта электроэнергии имеют небытовые потребители. Необходимый объем импорта во избежание отключений должен составлять 50% от фактического потребления в каждом расчетном периоде (час) в октябре-апреле и 30% соответственно в мае-сентябре.

Украина готовит "пассивную защиту" объектов энергетики

Премьер-министр Денис Шмыгаль в комментарии FT рассказал, что Украина не только усиливает ПВО, но и готовит так называемую "пассивную защиту" непосредственно на местах. По мнению премьера, Украина в этом году лучше подготовлена к обстрелам.

На критической подстанции электросети на севере Украины сооружена стена из бетонных блоков для защиты трансформаторов. Габионы или цилиндрические клетки, наполненные камнями или песком, можно увидеть вокруг другой соседней подстанции, местонахождение которой невозможно раскрыть из-за правил безопасности во время войны, - описывает издание. Поделиться

Шмыгаль добавил, что защита энергообъектов "не на 100 процентов эффективна". Но, по его словам, такие блоки и клетки защищают в 80-90% случаев, особенно от дронов и их обломков.

Источники FT отмечают, что по всей Украине устанавливают пешком с песком и клетки для защиты сотен мелких целей, которые можно уничтожить одним ударом и спровоцировать массовое отключение света.