Уряд України забезпечив можливість бізнесу імпортувати електроенергію під час блекаутів

Кабмін дозволив вітчизняному бізнесу імпортувати електроенергію з сусідніх країн – Словаччини, Угорщини, Румунії, Польщі. Обсяг дозволеного імпорту струму з Європи становить 1700 МВт для України.

Допомога промисловим користувачам електроенергії

Бізнес в Україні має можливість імпортувати електроенергію, щоб забезпечити стабільну роботу в разі виникнення дефіциту в енергосистемі.

Про це повідомляє Мінекономіки у Facebook.

Цієї зими залишається ризик продовження енергетичного терору з боку Росії. Країна-агресорка знову намагатиметься завдати нам удару, знищуючи об'єкти енергетичної інфраструктури.

Щоб допомогти вітчизняному бізнесу стабільно працювати в разі виникнення дефіциту електроенергії. Уряд забезпечив можливість її імпортувати з сусідніх країн – Словаччини, Угорщини, Румунії, Польщі. Обсяг дозволеного імпорту струму з Європи становить 1700 МВт для України та Молдови, – заявила міністерка економіки Юлія Свириденко. Поширити

До таких споживачів можливе лише застосування спеціальних графіків аварійних відключень, що можуть бути введені для запобігання системній аварії в об’єднаній енергетичній системі.

Можливість імпортувати електроенергію мають непобутові споживачі. Необхідний обсяг імпорту для уникнення відключень повинен складати 50% від фактичного споживання в кожному розрахунковому періоді (година) у жовтні-квітні та 30% відповідно у травні-вересні.

Україна готує “пасивний захист” обʼєктів енергетики

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у коментарі FT розповів, що Україна не лише посилює ППО, але й готує так званий "пасивний захист" безпосередньо на місцях. На думку прем'єра, Україна цього року краще підготовлена до обстрілів.

На критичній підстанції електромережі на півночі України споруджено стіну з бетонних блоків для захисту трансформаторів. Габіони або циліндричні клітки, наповнені камінням або піском, можна побачити навколо іншої сусідньої підстанції, місцезнаходження якої неможливо розкрити через правила безпеки під час війни, - описує видання. Поширити

Шмигаль додав, що захист енергооб'єктів "не на 100 відсотків ефективний". Але, за його словами, такі блоки та клітки захищають у 80-90% випадків, особливо від дронів та їх уламків.

Джерела FT зазначають, що по всій Україні встановлюють пішки з піском та клітки для захисту сотень дрібних цілей, які можна знищити одним ударом і спровокувати масове відключення світла.