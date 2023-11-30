Уряд України забезпечив можливість бізнесу імпортувати електроенергію під час блекаутів
Категорія
Економіка
Дата публікації

Уряд України забезпечив можливість бізнесу імпортувати електроенергію під час блекаутів

Міністерство економіки України
Енергосистема

Кабмін дозволив вітчизняному бізнесу імпортувати електроенергію з сусідніх країн – Словаччини, Угорщини, Румунії, Польщі. Обсяг дозволеного імпорту струму з Європи становить 1700 МВт для України.

Допомога промисловим користувачам електроенергії

Бізнес в Україні має можливість імпортувати електроенергію, щоб забезпечити стабільну роботу в разі виникнення дефіциту в енергосистемі.

Про це повідомляє Мінекономіки у Facebook.

Цієї зими залишається ризик продовження енергетичного терору з боку Росії. Країна-агресорка знову намагатиметься завдати нам удару, знищуючи об'єкти енергетичної інфраструктури.

Щоб допомогти вітчизняному бізнесу стабільно працювати в разі виникнення дефіциту електроенергії. Уряд забезпечив можливість її імпортувати з сусідніх країн – Словаччини, Угорщини, Румунії, Польщі. Обсяг дозволеного імпорту струму з Європи становить 1700 МВт для України та Молдови, – заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.

До таких споживачів можливе лише застосування спеціальних графіків аварійних відключень, що можуть бути введені для запобігання системній аварії в об’єднаній енергетичній системі.

Можливість імпортувати електроенергію мають непобутові споживачі. Необхідний обсяг імпорту для уникнення відключень повинен складати 50% від фактичного споживання в кожному розрахунковому періоді (година) у жовтні-квітні та 30% відповідно у травні-вересні.

Україна готує “пасивний захист” обʼєктів енергетики

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у коментарі FT розповів, що Україна не лише посилює ППО, але й готує так званий "пасивний захист" безпосередньо на місцях. На думку прем'єра, Україна цього року краще підготовлена до обстрілів.

На критичній підстанції електромережі на півночі України споруджено стіну з бетонних блоків для захисту трансформаторів. Габіони або циліндричні клітки, наповнені камінням або піском, можна побачити навколо іншої сусідньої підстанції, місцезнаходження якої неможливо розкрити через правила безпеки під час війни, - описує видання.

Шмигаль додав, що захист енергооб'єктів "не на 100 відсотків ефективний". Але, за його словами, такі блоки та клітки захищають у 80-90% випадків, особливо від дронів та їх уламків.

Джерела FT зазначають, що по всій Україні встановлюють пішки з піском та клітки для захисту сотень дрібних цілей, які можна знищити одним ударом і спровокувати масове відключення світла.

Коли у вас є, наприклад, трансформатори, ви намагаєтеся захистити їх великими мішками та піском. Ці великі мішки багато разів рятували нас і вони захищають нас від уламків безпілотників і ракет, – пояснив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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