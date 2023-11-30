Уряд України забезпечив можливість бізнесу імпортувати електроенергію під час блекаутів

Кабмін дозволив вітчизняному бізнесу імпортувати електроенергію з сусідніх країн – Словаччини, Угорщини, Румунії, Польщі. Обсяг дозволеного імпорту струму з Європи становить 1700 МВт для України.
Допомога промисловим користувачам електроенергії
Бізнес в Україні має можливість імпортувати електроенергію, щоб забезпечити стабільну роботу в разі виникнення дефіциту в енергосистемі.
Про це повідомляє Мінекономіки у Facebook.
Цієї зими залишається ризик продовження енергетичного терору з боку Росії. Країна-агресорка знову намагатиметься завдати нам удару, знищуючи об'єкти енергетичної інфраструктури.
До таких споживачів можливе лише застосування спеціальних графіків аварійних відключень, що можуть бути введені для запобігання системній аварії в об’єднаній енергетичній системі.
Можливість імпортувати електроенергію мають непобутові споживачі. Необхідний обсяг імпорту для уникнення відключень повинен складати 50% від фактичного споживання в кожному розрахунковому періоді (година) у жовтні-квітні та 30% відповідно у травні-вересні.
Україна готує “пасивний захист” обʼєктів енергетики
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у коментарі FT розповів, що Україна не лише посилює ППО, але й готує так званий "пасивний захист" безпосередньо на місцях. На думку прем'єра, Україна цього року краще підготовлена до обстрілів.
Шмигаль додав, що захист енергооб'єктів "не на 100 відсотків ефективний". Але, за його словами, такі блоки та клітки захищають у 80-90% випадків, особливо від дронів та їх уламків.
Джерела FT зазначають, що по всій Україні встановлюють пішки з піском та клітки для захисту сотень дрібних цілей, які можна знищити одним ударом і спровокувати масове відключення світла.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-