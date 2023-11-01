Энергетический сектор Украины "на пути" к соединению рынков электроэнергии

USAID Проект энергетической безопасности и EPEX SPOT представили Дорожную карту объединения рынков электрической энергии с рынками Европейского Союза и Молдовы в рамках реформы рынка электроэнергии в Украине.

ПЭБ и EPEX SPOT представили Дорожную карту

25 октября USAID Проект энергетической безопасности (ПЭБ) и EPEX SPOT презентовали представителям энергетического сектора Украины и международным партнерам детальную Дорожную карту объединения рынков электрической энергии с рынками Европейского Союза (ЕС) и Молдовы в рамках реформы рынка электроэнергии в Украине.

Дорожная карта является продолжением деятельности по развитию возможности связи рынков электроэнергии, направленная на помощь Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), НЭК “Укрэнерго” (оператор системы передачи электроэнергии), АО “Оператор рынка” и ООО "Украинская энергетическая биржа" по реализации инициативы по объединению рынков электрической энергии.

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В приветственном слове Кэтлин Кирш, руководитель энергетической команды Офиса экономического роста USAID/Украина, подчеркнула, что соединение рынков электроэнергии Украины, Европейского Союза и Молдовы является одним из приоритетов USAID после поддержки запуска рынка в 2019 году.

Мы помогаем с дальнейшим развитием разных сегментов – от двусторонних договоров до рынка вспомогательных услуг и синхронизации с ENTSO-E, что способствует реформе рынка электроэнергии в Украине. Эта Дорожная карта появилась вовремя, поскольку Украина находится на пути присоединения к Офису совместного распределения пропускной способности для проведения скоординированных аукционов по предоставлению доступа к пропускной способности межгосударственных пересечений. Мы в USAID очень рады оказать всестороннюю техническую помощь украинским партнерам в энергетическом секторе для достижения этой важной вехи в европейской интеграции, – сказала Кэтлин Кирш. Поделиться

Мы благодарны USAID Проект энергетической безопасности за поддержку регулятора в этой инициативе. Разработка Дорожной карты – первый шаг, который позволит нам структурировать работу по сочетанию рынков, в частности в правовых и регуляторных аспектах. Мы с нетерпением ждем презентации и плодотворной дискуссии, – отметил Владимир Бучик, заместитель начальника управления – начальник отдела стратегического развития энергетических рынков и сферы коммунальных услуг Управления стратегического развития и международной координации НКРЭКУ. Поделиться

Этапы Дорожной карты

После вступительной части Пьер Милон, руководитель проектов и алгоритмов сопряжения рынков в EPEX SPOT, предоставил подробную информацию о Дорожной карте, состоящей из пяти этапов.

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Сегодняшняя презентация важна, ведь мы переходим от теории, которую вы получили во время серии воркшопов, к практике. Этот документ охватывает все, что вы узнали во время обучения, и является продолжающимся проектом с перечнем результатов и ожидаемых сроков реализации, – пояснил Пьер Милон. Поделиться

Первый этап – регуляторный , являющийся предпосылкой для начала проекта и определяющий, кто что делает, включая уровень обязательств. Он охватывает назначение номинированных операторов рынка электроэнергии, определение принципов, регулирующих стороны, ответственные за баланс, а также правила доступа к пропускной способности межгосударственных связей.

Юридический – второй этап. Он объединяет определение проекта и операционной фазы на трех уровнях: региональном, двустороннем и центральном.

Технический этап - сердце проекта, который сосредоточивается на ИТ, поскольку объединяются две торговые зоны, например, Украина и Молдова. Техническая среда очень сложна и требует ежедневного взаимодействия между многими сторонами.

Далее этап запуска также важен, поскольку через несколько недель после старта все исполнители должны наблюдать за положительным влиянием и добавленной стоимостью сопряжения рынков и сравнивать состояние до и после. С другой стороны, организационный этап завершает дорожную карту, поскольку четкое планирование и надлежащим образом поставленные цели для всех заинтересованных сторон влияют на эффективность проекта.

Дорожная карта является живым документом. Его основная цель – дать всем вовлеченным сторонам общее представление о том, что нужно сделать, в какой последовательности и кем.