Енергетичний сектор України “на шляху” до сполучення ринків електроенергії

USAID Проєкт енергетичної безпеки та EPEX SPOT презентували Дорожню карту об’єднання ринків електричної енергії з ринками Європейського Союзу та Молдови в рамках реформи ринку електроенергії в Україні.

ПЕБ та EPEX SPOT представили Дорожню карту

25 жовтня USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) та EPEX SPOT презентували представникам енергетичного сектору України та міжнародним партнерам детальну Дорожню карту об’єднання ринків електричної енергії з ринками Європейського Союзу (ЄС) та Молдови в рамках реформи ринку електроенергії в Україні.

Дорожня карта є продовженням діяльності з розбудови спроможності щодо сполучення ринків електроенергії, спрямована на допомогу Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), НЕК “Укренерго” (оператор системи передачі електроенергії), АТ “Оператор ринку” та ТОВ “Українська енергетична біржа” у реалізації ініціативи з об’єднання ринків електричної енергії.

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У вітальному слові Кетлін Кірш, керівниця енергетичної команди Офісу економічного зростання USAID/Україна, підкреслила, що сполучення ринків електроенергії України, Європейського Союзу та Молдови є одним із пріоритетів USAID після підтримки запуску ринку у 2019 році.

Ми допомагаємо з подальшим розвитком різних сегментів – від двосторонніх договорів до ринку допоміжних послуг та синхронізації з ENTSO-E, що сприяє реформі ринку електроенергії в Україні. Ця Дорожня карта з’явилася вчасно, оскільки Україна знаходиться на шляху приєднання до Офісу зі спільного розподілу пропускної спроможності для проведення скоординованих аукціонів з надання доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів. Ми в USAID дуже раді надати всебічну технічну допомогу українським партнерам в енергетичному секторі для досягнення цієї важливої віхи в європейській інтеграції, – сказала Кетлін Кірш. Поширити

Ми вдячні USAID Проєкту енергетичної безпеки за підтримку Регулятора у цій ініціативі. Розробка Дорожньої карти – перший крок, який дозволить нам структурувати роботу над сполученням ринків, зокрема в правових та регуляторних аспектах. Ми з нетерпінням чекаємо на презентацію та плідну дискусію, – зазначив Володимир Бучик, заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного розвитку енергетичних ринків та сфери комунальних послуг Управління стратегічного розвитку та міжнародної координації НКРЕКП. Поширити

Етапи Дорожньої карти

Після вступної частини, П’єр Мілон, керівник проєктів та алгоритмів сполучення ринків в EPEX SPOT, надав детальну інформацію про Дорожню карту, яка складається з п’яти етапів.

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Сьогоднішня презентація є важливою, адже ми переходимо від теорії, яку ви отримали під час серії воркшопів, до практики. Цей документ охоплює все, що ви дізналися під час навчання, і є проєктом, що триває, з переліком результатів та очікуваних термінів реалізації, – пояснив П’єр Мілон. Поширити

Перший етап – регуляторний, який є передумовою для початку проєкту і визначає, хто що робить, включаючи рівень зобов’язань. Він охоплює призначення номінованих операторів ринку електроенергії, визначення принципів, що регулюють сторони, відповідальні за баланс, а також правила доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів.

Юридичний – другий етап. Він поєднує визначення проєкту та операційної фази на трьох рівнях: регіональному, двосторонньому та центральному.

Технічний етап є серцем проєкту, який зосереджується на ІТ, оскільки об’єднуються дві торгові зони, наприклад, Україна та Молдова. Технічне середовище дуже складне і потребує щоденної взаємодії між багатьма сторонами.

Далі – етап запуску, також є важливим, оскільки через кілька тижнів після старту всі виконавці мають спостерігати за позитивним впливом та доданою вартістю сполучення ринків і порівнювати стан до і після. З іншого боку, організаційний етап завершує Дорожню карту, оскільки чітке планування і належно поставлені цілі для всіх зацікавлених сторін впливають на ефективність проєкту.

Дорожня карта є живим документом. Його основна мета – дати всім залученим сторонам загальне уявлення про те, що потрібно зробити, в якій послідовності та ким.