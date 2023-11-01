Енергетичний сектор України “на шляху” до сполучення ринків електроенергії

USAID Проєкт енергетичної безпеки та EPEX SPOT презентували Дорожню карту об’єднання ринків електричної енергії з ринками Європейського Союзу та Молдови в рамках реформи ринку електроенергії в Україні.
ПЕБ та EPEX SPOT представили Дорожню карту
25 жовтня USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) та EPEX SPOT презентували представникам енергетичного сектору України та міжнародним партнерам детальну Дорожню карту об’єднання ринків електричної енергії з ринками Європейського Союзу (ЄС) та Молдови в рамках реформи ринку електроенергії в Україні.
Дорожня карта є продовженням діяльності з розбудови спроможності щодо сполучення ринків електроенергії, спрямована на допомогу Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), НЕК “Укренерго” (оператор системи передачі електроенергії), АТ “Оператор ринку” та ТОВ “Українська енергетична біржа” у реалізації ініціативи з об’єднання ринків електричної енергії.
У вітальному слові Кетлін Кірш, керівниця енергетичної команди Офісу економічного зростання USAID/Україна, підкреслила, що сполучення ринків електроенергії України, Європейського Союзу та Молдови є одним із пріоритетів USAID після підтримки запуску ринку у 2019 році.
Етапи Дорожньої карти
Після вступної частини, П’єр Мілон, керівник проєктів та алгоритмів сполучення ринків в EPEX SPOT, надав детальну інформацію про Дорожню карту, яка складається з п’яти етапів.
Перший етап – регуляторний, який є передумовою для початку проєкту і визначає, хто що робить, включаючи рівень зобов’язань. Він охоплює призначення номінованих операторів ринку електроенергії, визначення принципів, що регулюють сторони, відповідальні за баланс, а також правила доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів.
Юридичний – другий етап. Він поєднує визначення проєкту та операційної фази на трьох рівнях: регіональному, двосторонньому та центральному.
Технічний етап є серцем проєкту, який зосереджується на ІТ, оскільки об’єднуються дві торгові зони, наприклад, Україна та Молдова. Технічне середовище дуже складне і потребує щоденної взаємодії між багатьма сторонами.
Далі – етап запуску, також є важливим, оскільки через кілька тижнів після старту всі виконавці мають спостерігати за позитивним впливом та доданою вартістю сполучення ринків і порівнювати стан до і після. З іншого боку, організаційний етап завершує Дорожню карту, оскільки чітке планування і належно поставлені цілі для всіх зацікавлених сторін впливають на ефективність проєкту.
Дорожня карта є живим документом. Його основна мета – дати всім залученим сторонам загальне уявлення про те, що потрібно зробити, в якій послідовності та ким.
Наступним етапом ініціативи з розробки Дорожньої карти та розвитку потенціалу стосовно об’єднання ринків електричної енергії є запитання та відповіді між НКРЕКП, Оператором ринку та Укренерго, з одного боку, та USAID ПЕБ і EPEX SPOT, з іншого. Останні доопрацюють Дорожню карту і включать всі необхідні інструменти та пояснення до фінального звіту для партнерів з енергетичного сектору України, що допоможе їм реалізувати сполучення ринків електроенергії з ринками ЄС та Молдови.
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