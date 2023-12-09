Чи загрожують Україні масштабні блекаути — пояснення Міненерго

За словами глави Міненерго Германа Галущенка, наразі єдиною загрозою для виникнення масштабних блекаутів в Україні є масовані ракетні атаки злочинної армії РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Що відомо про загрозу масштабних блекаутів в Україні

Насправді, єдина загроза для системної аварії - це атаки росіян. Передбачити рівень атак і коли вони будуть - це складно. У мене вже зараз є багато питань, бо, відверто кажучи, я очікував іншої ситуації на сьогодні, - зазначив Галущенко. Поширити

Він підкреслив, що наразі передумов для виникнення масштабних блекаутів в Україні немає.

Більше того, навіть, якщо буде критичний вплив внаслідок атак на енергосистему, блекаути можуть бути, але матимуть тимчасовий характер, - обіцяє глава Міненерго. Поширити

Що відомо про дефіцит потужностей в енергосистемі та загрозу відключень світла

Галущенко зазначив, що наразі є невеликий дефіцит в енергосистемі, однак загрози відключень світла не має.

Жодних відключень не відбувалося. Тому дійсно, перш за все, через втрату генерації, похолодання та зростання споживання, ми спостерігали в певні дні дефіцит, - підкреслив глава Міненерго. Поширити

Галущенко додав, що дефіцит не є критичним, і складає близько 1% споживання.

Тут ключове, що ми маємо забезпечити людей світлом. І в принципі, людей не має цікавити, як ми вирішуємо дефіцит. Основне треба розуміти, що відключень не було і не планується, - зазначив міністр. Поширити

За словами керівника всеукраїнської енергетичної асамблеї Івана Плачкова, теплові електростанції використовують додаткові обсяги вугілля для регулювання роботи енергетичної системи.

За його словами, сонячні та вітрові електростанції не завжди працюють через погоду і їх важко балансувати.

Але теплові електростанції від самого початку не призначені для балансування. Ці блоки 200, 300 МВт мають працювати у рівному графіку, - пояснив Плачков. Поширити

Він додав, що блок не можна швидко увімкнути за 5-10 секунд, а це займає 5-6 годин. Окрім того, для запуску блоку треба використовувати додатковий об'єм вугілля, хоча в цей час ще не виробляється електроенергія.