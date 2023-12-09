Чи загрожують Україні масштабні блекаути — пояснення Міненерго

За словами глави Міненерго Германа Галущенка, наразі єдиною загрозою для виникнення масштабних блекаутів в Україні є масовані ракетні атаки злочинної армії РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури.
Що відомо про загрозу масштабних блекаутів в Україні
Він підкреслив, що наразі передумов для виникнення масштабних блекаутів в Україні немає.
Що відомо про дефіцит потужностей в енергосистемі та загрозу відключень світла
Галущенко зазначив, що наразі є невеликий дефіцит в енергосистемі, однак загрози відключень світла не має.
Галущенко додав, що дефіцит не є критичним, і складає близько 1% споживання.
За словами керівника всеукраїнської енергетичної асамблеї Івана Плачкова, теплові електростанції використовують додаткові обсяги вугілля для регулювання роботи енергетичної системи.
За його словами, сонячні та вітрові електростанції не завжди працюють через погоду і їх важко балансувати.
Він додав, що блок не можна швидко увімкнути за 5-10 секунд, а це займає 5-6 годин. Окрім того, для запуску блоку треба використовувати додатковий об'єм вугілля, хоча в цей час ще не виробляється електроенергія.
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