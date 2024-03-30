Заместитель главы Минэнерго Светлана Гринчук отметила, что пока речь о масштабных отключениях света в Украине не идет, однако угроза такого сценария ввиду преступных атак оккупационной армии РФ по энергетике сохраняется.
Что известно об угрозе блекаутов и ситуации в энергосистеме
Гринчук подчеркнула, что сейчас Украина способна поддерживать баланс в энергосистеме и обеспечивать ее стабильную работу.
Пока известно, что графики аварийных отключений света введены в Сумской, Донецкой, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областях.
По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, в результате последних атак преступной армии РФ по энергообъектам в Украине были повреждены почти все ТЭЦ, принадлежащие компании-оператору.
Он добавил, что отдельные энергоблоки полностью разрушены и их невозможно отремонтировать.
Что мешает строительству новых энергетических мощностей в Украине
Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что сейчас Украина нуждается в новых мощностях для распределения электрогенерации, однако этому мешает большая задолженность на рынке электроэнергии.
Он отметил, что инвесторам, которые планируют строить новую распределенную генерацию в Украине, в частности, высокоманевровую газовую, нужно понимать сроки возврата собственных инвестиций и покрытие текущих расходов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-