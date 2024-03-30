В Минэнерго оценили угрозу блекаутов в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

В Минэнерго оценили угрозу блекаутов в Украине

Энергосеть
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Заместитель главы Минэнерго Светлана Гринчук отметила, что пока речь о масштабных отключениях света в Украине не идет, однако угроза такого сценария ввиду преступных атак оккупационной армии РФ по энергетике сохраняется.

Что известно об угрозе блекаутов и ситуации в энергосистеме

Гринчук подчеркнула, что сейчас Украина способна поддерживать баланс в энергосистеме и обеспечивать ее стабильную работу.

Но мы не знаем планов врага, какими будут дальнейшие атаки, каковы последствия. К сожалению, это зависит сейчас не от нас, а от планов врага, — подчеркнула замглавы Минэнерго.

Пока известно, что графики аварийных отключений света введены в Сумской, Донецкой, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областях.

По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, в результате последних атак преступной армии РФ по энергообъектам в Украине были повреждены почти все ТЭЦ, принадлежащие компании-оператору.

Если говорить о масштабе, то это вторая по масштабу в марте атака. Неделю тому назад была предыдущая. В результате этих двух атак повреждено большое количество объектов генерации и объектов распределения электроэнергии. Говоря об объектах генерации ДТЭК, 5 из 6 станций повреждены очень сильно, — отметил Сахарук.

Он добавил, что отдельные энергоблоки полностью разрушены и их невозможно отремонтировать.

Что мешает строительству новых энергетических мощностей в Украине

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что сейчас Украина нуждается в новых мощностях для распределения электрогенерации, однако этому мешает большая задолженность на рынке электроэнергии.

Нужно создать такие условия, чтобы в Украине начали строиться электростанции нового типа — рассредоточенной генерации. Это может быть в условиях войны. У нас строятся ветровые парки, солнечные электростанции. Некоторые новые технологии, которые нужны энергосистеме, которые могут заменить, например, угольную генерацию, но для этого нужны определенные регуляторные и экономические условия, — объясняет Кудрицкий.

Он отметил, что инвесторам, которые планируют строить новую распределенную генерацию в Украине, в частности, высокоманевровую газовую, нужно понимать сроки возврата собственных инвестиций и покрытие текущих расходов.

У нас на рынке долги. И эти долги фактически и являются занавесом, который не позволяет уже достаточно много лет построить то, что энергосистема очень нуждается. И этот заслон, я считаю, в этом году нужно наконец-то убрать, — подчеркнул глава Укрэнерго.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Энергетики полностью питали критическую инфраструктуру во всех городах после атаки РФ
электроэнергия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ снова пыталась атаковать объекты энергетики во время атаки на Украину — Гуменюк
енергетика
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Энергетики отменили графики отключений света в шести областях Украины
Министерство энергетики Украины
свет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?