Заместитель главы Минэнерго Светлана Гринчук отметила, что пока речь о масштабных отключениях света в Украине не идет, однако угроза такого сценария ввиду преступных атак оккупационной армии РФ по энергетике сохраняется.

Что известно об угрозе блекаутов и ситуации в энергосистеме

Гринчук подчеркнула, что сейчас Украина способна поддерживать баланс в энергосистеме и обеспечивать ее стабильную работу.

Но мы не знаем планов врага, какими будут дальнейшие атаки, каковы последствия. К сожалению, это зависит сейчас не от нас, а от планов врага, — подчеркнула замглавы Минэнерго. Поделиться

Пока известно, что графики аварийных отключений света введены в Сумской, Донецкой, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областях.

По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, в результате последних атак преступной армии РФ по энергообъектам в Украине были повреждены почти все ТЭЦ, принадлежащие компании-оператору.

Если говорить о масштабе, то это вторая по масштабу в марте атака. Неделю тому назад была предыдущая. В результате этих двух атак повреждено большое количество объектов генерации и объектов распределения электроэнергии. Говоря об объектах генерации ДТЭК, 5 из 6 станций повреждены очень сильно, — отметил Сахарук. Поделиться

Он добавил, что отдельные энергоблоки полностью разрушены и их невозможно отремонтировать.

Что мешает строительству новых энергетических мощностей в Украине

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что сейчас Украина нуждается в новых мощностях для распределения электрогенерации, однако этому мешает большая задолженность на рынке электроэнергии.

Нужно создать такие условия, чтобы в Украине начали строиться электростанции нового типа — рассредоточенной генерации. Это может быть в условиях войны. У нас строятся ветровые парки, солнечные электростанции. Некоторые новые технологии, которые нужны энергосистеме, которые могут заменить, например, угольную генерацию, но для этого нужны определенные регуляторные и экономические условия, — объясняет Кудрицкий. Поделиться

Он отметил, что инвесторам, которые планируют строить новую распределенную генерацию в Украине, в частности, высокоманевровую газовую, нужно понимать сроки возврата собственных инвестиций и покрытие текущих расходов.