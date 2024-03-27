Энергетики полностью питали критическую инфраструктуру во всех городах после атаки РФ

Украинским энергетикам удалось полностью питать критическую инфраструктуру во всех городах, пострадавших от российских атак по энергетике с 22 марта.
Какая ситуация с электроэнергией в Украине после атак РФ сейчас
Как отмечается, энергетики восстановили возможность подачи электроэнергии сетями облэнерго для всех потребителей, обесточенных в результате российских атак.
Но на подстанциях «Укрэнерго», которые передают электроэнергию от электростанций в сети облэнерго, повреждено оборудование, замена которого требует времени. Поэтому сети не могут передавать большие объемы электроэнергии, необходимые для покрытия всех потребностей потребителей.
Поэтому в наиболее пострадавших регионах потребители получают электроэнергию очередями — то есть по графикам почасовых отключений. В настоящее время ограничения применены в Харьковской и Одесской областях.
В компании также рассказали, что 26 марта в Харькове энергетики возобновили возможность подачи электроэнергии почти для 2 тысяч потребителей.
По состоянию на утро обесточенными остаются 393 населенных пункта. В то же время из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской и Донецкой областях.
Что известно о ракетной атаке РФ 22 марта по критической инфраструктуре Украины
22 марта россия совершила самую большую с начала полномасштабного вторжения комбинированную атаку на украинскую энергосистему. В Харькове произошел блекаут. Электричества не было больше суток почти во всем городе. ДТЭК потерял половину генерационных объектов.
25 марта в Харькове решили досрочно закончить отопительный сезон из-за дефицита электроэнергии. Ситуация в городе остается сложной
В Укрэнерго подчеркивали, что это один из регионов, где необходимо бережно относиться к потреблению электроэнергии. Компания отмечала, что специалистам понадобится несколько дней для ликвидации последствий атаки, чтобы включить поврежденное оборудование и обеспечить надежность потребления.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-