Энергетики полностью питали критическую инфраструктуру во всех городах после атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Энергетики полностью питали критическую инфраструктуру во всех городах после атаки РФ

электроэнергия
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Источник:  Укрэнерго

Украинским энергетикам удалось полностью питать критическую инфраструктуру во всех городах, пострадавших от российских атак по энергетике с 22 марта.

Какая ситуация с электроэнергией в Украине после атак РФ сейчас

Как отмечается, энергетики восстановили возможность подачи электроэнергии сетями облэнерго для всех потребителей, обесточенных в результате российских атак.

Но на подстанциях «Укрэнерго», которые передают электроэнергию от электростанций в сети облэнерго, повреждено оборудование, замена которого требует времени. Поэтому сети не могут передавать большие объемы электроэнергии, необходимые для покрытия всех потребностей потребителей.

Поэтому в наиболее пострадавших регионах потребители получают электроэнергию очередями — то есть по графикам почасовых отключений. В настоящее время ограничения применены в Харьковской и Одесской областях.

В то же время в Хмельницкой области и Кривом Роге пока ограничений нет, но при росте потребления «Укрэнерго» будет вынуждено применить графики. Поэтому местных жителей просят потреблять электроэнергию бережливо, сообщили в Укрэнерго.

В компании также рассказали, что 26 марта в Харькове энергетики возобновили возможность подачи электроэнергии почти для 2 тысяч потребителей.

По состоянию на утро обесточенными остаются 393 населенных пункта. В то же время из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской и Донецкой областях.

Что известно о ракетной атаке РФ 22 марта по критической инфраструктуре Украины

22 марта россия совершила самую большую с начала полномасштабного вторжения комбинированную атаку на украинскую энергосистему. В Харькове произошел блекаут. Электричества не было больше суток почти во всем городе. ДТЭК потерял половину генерационных объектов.

25 марта в Харькове решили досрочно закончить отопительный сезон из-за дефицита электроэнергии. Ситуация в городе остается сложной

В Укрэнерго подчеркивали, что это один из регионов, где необходимо бережно относиться к потреблению электроэнергии. Компания отмечала, что специалистам понадобится несколько дней для ликвидации последствий атаки, чтобы включить поврежденное оборудование и обеспечить надежность потребления.

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