Енергетики повністю заживили критичну інфраструктуру в усіх містах після атаки РФ

Українським енергетикам вдалося повністю заживити критичну інфраструктуру в усіх містах, які постраждали від російських атак по енергетиці з 22 березня.

Яка ситуація з електоенергією в Україні після атак РФ наразі

Як зазначається, енергетики відновили можливість подачі електроенергії мережами обленерго для всіх споживачів, що були знеструмлені внаслідок російських атак.

Але на підстанціях «Укренерго», які передають електроенергію від електростанцій до мереж обленерго, пошкоджено обладнання, заміна якого потребує часу. Тому мережі не можуть передавати великі обсяги електроенергії, необхідні для покриття всіх потреб споживачів.

Через це в найбільш постраждалих регіонах споживачі отримують електроенергію чергами — тобто за графіками погодинних відключень. Наразі обмеження застосовані на Харківщині та Одещині.

Водночас у Хмельницькій області та Кривому Розі наразі обмежень немає, але за умови зростання споживання «Укренерго» буде вимушене застосувати графіки. Тому місцевих жителів просять споживати електроенергію ощадливо, — повідомили в Укренерго. Поширити

У компанії також розповіли, що 26 березня у Харкові енергетики відновили можливість подачі електроенергії для майже 2 тисяч споживачів.

Станом на ранок знеструмленими залишаються 393 населені пункти. Водночас через бойові дії є нові знеструмлення в Дніпропетровській та Донецькій областях.

Що відомо про ракетну атаку РФ 22 березня по критичній інфраструктурі України

22 березня росія вчинила найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові стався блекаут. Електрики не було понад добу майже в усьому місті. ДТЕК втратив половину генераційних обʼєктів.

25 березня у Харкові вирішили достроково закінчити опалювальний сезон через дефіцит електроенергії. Ситуація в місті залишається складною