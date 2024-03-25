У Харкові достроково завершується опалювальний сезон через дефіцит електроенергії

Міська влада Харкова заявила, що змушена достроково завершити опалювальний сезон, щоб зменшити навантаження на енергосистему після масованих російських обстрілів.

Коли у Харкові відключать опалення

Про це сказав міський голова Ігор Терехов.

Він наголосив, що ворог «фактично знищив» основні енергетичні об'єкти, за рахунок яких живилося місто. Комунальники спільно з енергетиками продовжують усувати наслідки атаки, аби відновити надання комунальних послуг у житлових будинках.

І хоча частково їм уже вдалося це зробити, дефіцит електроенергії все ще відчутний. Через це чи не єдиним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону, — відзначив Терехов. Поширити

За словами міського голови, тільки це дозволить забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та дати гарячу воду в будинки харківʼян.

Відключати теплопостачання почнуть з завтрашнього дня, 26 березня. Температура повітря на вулиці, за словами Терехова, — сприятлива.

Мер додав, що потужностей для наземного електротранспорту поки не вистачає. Тому замість трамваїв і тролейбусів пасажирів за схемою блекауту продовжують перевозити безоплатні муніципальні автобуси. Водночас, резюмував Терехов, енергетикам вдалося «практично неможливе» — відновити рух поїздів на всіх станціях метрополітену.

Що відомо про ситуацію з енергетикою в Харкові

У Харкові після російських обстрілів 22 березня була найскладніша ситуація — там росіяни намагалися уразити абсолютно всі енергооб’єкти, які живлять місто. Згодом стало відомо, що росіяни зруйнували всі трансформаторні підстанції міста.

Президент Володимир Зеленський розповів, що станом на вечір 24 березня понад 200 тисяч абонентів — квартир і будинків — у Харкові та в одному з районів області без стабільного електропостачання.

В «Укренерго» відмовилися назвати дати відновлення постачання з огляду на «дійсно складну ситуацію». Голова правління компанії Володимир Кудрицький сказав: «Можливо, в кінці наступного тижня або там через днів 8-9 вдасться суттєво покращити ситуацію з енергозабезпеченням міста».

В «Укренерго» зазначили, що в регіонах, які сильно постраждали від російських атак, де є ушкодження енергетичної інфраструктури, рішення про закінчення опалювального сезону ухвалюватимуть окремо та залежно від температури. У компанії пояснили, що коли опалювальний сезон закінчується, люди іноді застосовують електроприлади, що створює додаткове навантаження на енергосистему.

Ще до масованих обстрілів енергооб'єктів «Нафтогаз» заявляв, що Україна у 2024 році планує раніше закінчити опалювальний сезон, зважаючи на плюсову температуру. Планувалося, що це станеться наприкінці березня, а не 15 квітня.