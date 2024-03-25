В Харькове досрочно завершается отопительный сезон из-за дефицита электроэнергии

Городские власти Харькова заявили, что вынуждены досрочно завершить отопительный сезон, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему после массированных российских обстрелов.

Когда в Харькове отключат отопление

Об этом сказал городской голова Игорь Терехов.

Он подчеркнул, что враг "фактически уничтожил" основные энергетические объекты, за счет которых питался город. Коммунальщики совместно с энергетиками продолжают устранять последствия атаки, чтобы возобновить предоставление коммунальных услуг в жилых домах.

И хотя частично им уже удалось это сделать, дефицит электроэнергии все еще ощутим. Поэтому едва ли не единственной из возможных мер по уменьшению нагрузки на энергосистему представляется досрочное завершение отопительного сезона, — отметил Терехов. Поделиться

По словам мэра, только это позволит обеспечить электроэнергией максимальное количество потребителей и дать горячую воду в дома харьковчан.

Отключать теплоснабжение начнут с завтрашнего дня, 26 марта. Температура воздуха на улице, по словам Терехова, благоприятна.

Мэр добавил, что мощностей для наземного электротранспорта пока не хватает. Поэтому вместо трамваев и троллейбусов пассажиров по схеме блэкаута продолжают перевозить бесплатные муниципальные автобусы. В то же время, резюмировал Терехов, энергетикам удалось «практически невозможно» восстановить движение поездов на всех станциях метрополитена.

Что известно о ситуации с энергетикой в Харькове

В Харькове после российских обстрелов 22 марта была самая сложная ситуация — там россияне пытались поразить абсолютно все питающие город энергообъекты. Позже стало известно, что россияне разрушили все трансформаторные подстанции города.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что на вечер 24 марта более 200 тысяч абонентов — квартир и домов — в Харькове и в одном из районов области без стабильного электроснабжения.

В «Укрэнерго» отказались назвать даты возобновления поставок, учитывая «действительно сложную ситуацию». Председатель правления компании Владимир Кудрицкий сказал: «Возможно, в конце следующей недели или там через 8-9 дней удастся существенно улучшить ситуацию с энергообеспечением города».

В «Укрэнерго» отметили, что в сильно пострадавших от российских атак регионах, где есть повреждения энергетической инфраструктуры, решения об окончании отопительного сезона будут принимать отдельно и в зависимости от температуры. В компании объяснили, что когда отопительный сезон заканчивается, люди иногда применяют электроприборы, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему.

Еще до массированных обстрелов энергообъектов «Нафтогаз» заявлял, что Украина в 2024 году планирует раньше закончить отопительный сезон, учитывая плюсовую температуру. Планировалось, что это произойдет в конце марта, а не 15 апреля.