Заступниця глави Міненерго Світлана Гринчук зазначила, що поки мова про масштабні відключення світла в Україні не йде, однак загроза такого сценарію з огляду на злочинні атаки окупаційної армії РФ по енергетиці зберігається.

Що відомо про загрозу блекаутів та ситуацію в енергосистемі

Гринчук підкреслила, що наразі Україна здатна підтримувати баланс в енергосистемі і забезпечувати її стабільну роботу.

Але ми не знаємо планів ворога, якими будуть подальші атаки, якими будуть наслідки. На жаль, це залежить зараз не від нас, а від планів ворога, — підкреслила замглави Міненерго. Поширити

Наразі відомо, що графіки аварійних відключень світла запроваджено у Сумській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській областях.

За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, внаслідок останніх атак злочинної армії РФ по енергооб’єктах в Україні було пошкоджено майже всі ТЕЦ, які належать компанії-оператору.

Якщо говорити про масштаб, то це друга за масштабом у березні атака. Тиждень тому була попередня. Внаслідок цих двох атак пошкоджено дуже багато об’єктів генерації і об’єктів розподілу електроенергії. Говорячи про об’єкти генерації ДТЕК, то 5 з 6 станцій пошкоджені дуже сильно, — зазначив Сахарук. Поширити

Він додав, що окремі енергоблоки повністю зруйновано і їх неможливо відремонтувати.

Що заважає будівництву нових енергетичних потужностей в Україні

Глава правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький зазначив, що наразі Україна потребує нових потужностей для розподілу електрогенерації, однак цьому заважає велика заборгованність на ринку електроенергії.

Потрібно створити такі умови, щоб в Україні почали будуватися електростанції нового типу — розосередженої генерації. Це можливо в умовах війни. У нас будуються вітрові парки, сонячні електростанції. Деякі нові технології, які потрібні енергосистемі, і які можуть замінити, наприклад, вугільну генерацію, але для цього потрібні певні регуляторні і економічні умови, — пояснює Кудрицький. Поширити

Він зазначив, що інвесторам, які планують будувати нову розподілену генерацію в Україні, зокрема високоманеврову газову, треба розуміти терміни повернення власних інвестицій і покриття поточних витрат.