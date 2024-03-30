Заступниця глави Міненерго Світлана Гринчук зазначила, що поки мова про масштабні відключення світла в Україні не йде, однак загроза такого сценарію з огляду на злочинні атаки окупаційної армії РФ по енергетиці зберігається.
Що відомо про загрозу блекаутів та ситуацію в енергосистемі
Гринчук підкреслила, що наразі Україна здатна підтримувати баланс в енергосистемі і забезпечувати її стабільну роботу.
Наразі відомо, що графіки аварійних відключень світла запроваджено у Сумській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській областях.
За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, внаслідок останніх атак злочинної армії РФ по енергооб’єктах в Україні було пошкоджено майже всі ТЕЦ, які належать компанії-оператору.
Він додав, що окремі енергоблоки повністю зруйновано і їх неможливо відремонтувати.
Що заважає будівництву нових енергетичних потужностей в Україні
Глава правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький зазначив, що наразі Україна потребує нових потужностей для розподілу електрогенерації, однак цьому заважає велика заборгованність на ринку електроенергії.
Він зазначив, що інвесторам, які планують будувати нову розподілену генерацію в Україні, зокрема високоманеврову газову, треба розуміти терміни повернення власних інвестицій і покриття поточних витрат.
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