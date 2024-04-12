Армія РФ посилила штурми позицій ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

На двох напрямках за добу поменшало на 119 окупантів, уражено майже півсотні одиниць озброєння та техніки.

Окупанти активніше атакують на кількох напрямках фронту

На лівому березі Дніпра у Херсонській області поблільшала кількість ворожих атак.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

На лівобережжі Дніпра Херсонщини здійснив 7 штурмів наших позицій. Зазнавши втрат, відійшов… Наші підрозділи продовжують комплексні заходи з утримання та укріплення позицій, завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

На одному з південних напрямків російська армія у п'ять разів збільшила кількість штурмів, зокрема, поновила атаки на позиції ЗСУ біля населеного пункту Роботине.

Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій. Він здійснив 5 штурмів на Оріхівському напрямку, з яких 2 — в районі Роботиного та 3 — в районі Старомайорського. Поширити

Протягом доби отримано підтвердження, що на двох вказаних напрямках вбито та поранено 119 окупантів, знищено та значно пошкоджено 48 одиниць озброєння та військової техніки.

Зокрема:

танк,

29 одиниць автобронетехніки,

13 артилерійських систем,

БпЛА невстановленого типу,

2 аерофотостанції,

антена зв’язку,

станція РЕБ.

Також уражено 2 польові пункти боєпостачання та командно-спостережний пункт.

Водночас в операційній зоні виявлено проліт 231 розвідувального БпЛА противника. Протягом бойової доби окупанти завдали 2 авіаційні удари, застосувавши 2 керованих авіабомби на Оріхівському напрямку. По мирному населенню прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей ворог застосував 301 FPV-дрон, 14 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинув з БпЛА різних модифікацій 388 осколкових боєприпасів. Поширити

На Херсонщині російські війська обстріляли з артилерії Антонівку, Інженерне, Комишани, Тягинку, Львове, Качкарівку, Кізомис, Гаврилівку, Костирку, Станіслав, Зміївку, Шляхове, Ромашкове, Понятівку та Білозерку. Пошкоджено декілька приватних житлових будинків та об’єкт критичної інфраструктури.

На Запоріжжі ворожою артилерією 3 рази обстріляно Гуляйполе. Також під обстрілами опинились Оріхів, Мала Токмачка, Роботине, Малинівка, Левадне, Гуляйпільське та Новоандріївка. Внаслідок цього у Запорізькій області дві цивільні особи отримали поранення. Зруйновано декілька господарчих будівель та гараж, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та цивільний автомобіль.

На Миколаївщині зафіксовано 2 ворожих артилерійських обстріли по Очаківській та Куцурубській громадах, на Дніпропетровщині Мирівську громаду агресор атакував FPV-дронами, а по Марганцю агресор гатив артилерією.

У Чорному морі на бойовому чергуванні кораблів ворожого флоту зараз не зафіксовано, ракетоносії заведені в пункти базування.

Один корабель спостерігали на виході в Азовському морі. Поширити

Ситуація на південному фронті

11 квітня у Силах оборони півдня України повідомили, що за останню бойову добу на Оріхівському напрямку окупанти здійснили тільки один штурм — в районі Старомайорського.

На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, було 6 штурмів. Поширити

На зазначених двох напрямках поменшало на 112 окупантів та 41 одиницю озброєння та військової техніки. Зокрема, це — 12 гармат, 4 міномети, 20 одиниць автобронетехніки, 3 станції радіоелектронної боротьби, одна з них — "Стриж". Також пущено на брухт 2 човни, знищено спостережний пункт та 3 польові пункти боєпостачання.