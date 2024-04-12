Армия РФ усилила штурмы позиций ВСУ на левобережье Херсонщины

На двух направлениях за сутки уменьшилось на 119 окупантов, поражено почти полсотни единиц вооружения и техники.

Оккупанты активнее атакуют на нескольких направлениях фронта

На левом берегу Днепра в Херсонской области увеличилось количество вражеских атак.

Об этом сообщают Силы обороны юга.

На левобережье Днепра Херсонщины совершил 7 штурмов наших позиций. Понеся потери, отошел… Наши подразделения продолжают комплексные меры по удержанию и укреплению позиций, наносят огненное поражение по местам дислокации врага, огневых позициях и тылах.

В одном из южных направлений российская армия в пять раз увеличила количество штурмов, в частности, возобновила атаки на позиции ВСУ возле населенного пункта Роботино.

Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций. Он совершил 5 штурмов на Ореховском направлении, из которых 2 — в районе Работиного и 3 — в районе Старомайорского. Поделиться

В течение суток получено подтверждение, что на двух указанных направлениях убиты и ранены 119 оккупантов, уничтожены и повреждены 48 единиц вооружения и военной техники.

В частности:

танк,

29 единиц автобронетехники,

13 артиллерийских систем,

БпЛА неустановленного типа,

2 аэрофотостанции,

антенна связи,

станция РЭБ.

Также поражены 2 полевых пункта боеснабжения и командно-наблюдательный пункт.

В то же время в операционной зоне обнаружен пролет 231 разведывательного БПЛА противника. В течение боевых суток оккупанты нанесли 2 авиационных удара, применив 2 управляемых авиабомба на Ореховском направлении. По мирному населению прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей враг применил 301 FPV-дрон, 14 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросил с БпЛА разных модификаций 388 осколочных боеприпасов. Поделиться

В Херсонской области российские войска обстреляли из артиллерии Антоновку, Инженерное, Камышаны, Тягинку, Львове, Качкаровку, Кизомис, Гавриловку, Костырку, Станислав, Змиевку, Дорожное, Ромашково, Понятовку и Белозерку. Повреждены несколько частных жилых домов и объект критической инфраструктуры.

В Запорожской области вражеской артиллерией 3 раза обстреляно Гуляйполе. Также под обстрелами оказались Орехов, Малая Токмачка, Работино, Малиновка, Левадное, Гуляйпольское и Новоандреевка. В результате в Запорожской области два гражданских лица получили ранения. Разрушены несколько хозяйственных построек и гараж, повреждены многоэтажный жилой дом и гражданский автомобиль.

В Николаевской области зафиксировано 2 вражеских артиллерийских обстрела по Очаковской и Куцурубской громадам, на Днепропетровщине Мировское общество агрессор атаковал FPV-дронами, а по Марганцу агрессор бил артиллерией.

В Черном море на боевом дежурстве кораблей вражеского флота сейчас не зафиксировано, ракетоносители заведены в пункты базирования.

Один корабль наблюдали на выходе в Азовском море. Поделиться

Ситуация на южном фронте

11 апреля в Силах обороны юга Украины сообщили, что за последние боевые сутки на Ореховском направлении оккупанты совершили только один штурм — в районе Старомайорского.

На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонской области, было 6 штурмов. Поделиться

На указанных двух направлениях уменьшилось на 112 оккупантов и 41 единицу вооружения и военной техники. В частности, это — 12 орудий, 4 миномета, 20 единиц автобронетехники, 3 станции радиоэлектронной борьбы, одна из них — "Стриж". Также пущено на металлолом 2 лодки, уничтожен наблюдательный пункт и 3 полевых пункта боеснабжения.