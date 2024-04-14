По информации командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, в течение недели украинские военные ликвидировали около 6 тыс 140 захватчиков из преступной армии РФ.

Что известно о потерях армии РФ в Украине в течение недели

Павлюк отметил, что в течение недели украинскими военными были уничтожены сотни единиц вражеского вооружения и военной техники.

В частности, вражеские потери в технике составили:

100 танков;

214 бронемашин;

236 артсистем;

10 РСЗО;

9 систем ПВО;

388 от автомобильной техники;

41 от спецтехники;

25 ракет;

279 БпЛА;

Как Украина с помощью БПЛА уничтожает ПВО армии РФ у линии фронта

По информации журналистов Forbes, украинские военные на линии фронта используют новые БПЛА для поражения средств ПВО оккупационной армии РФ.

Авторы материала отмечают, что в течение двух лет после начала развязанной Россией масштабной войны украинские военные не имели средств для поражения враждебных ПВО вблизи линии фронта.

У российских окупантов таким оружием были беспилотники Lancet.

Российские "Ланцеты" поразили сотни украинских транспортных средств, в том числе десятки средств противовоздушной обороны, помогли оттеснить украинских ПВО от линии фронта — и таким образом создать безопасную зону для действия российских военных самолетов и вертолетов, — объясняют авторы материала. Поделиться

В феврале украинская беспилотная промышленность приступила к серийному производству аналога Lancet — беспилотника Ram II.

По информации представителей компании-производителя украинского БпЛА Deviro, Ram II — это модернизированная версия более старого украинского беспилотника "Аист-100".

Дрон Ram II достигает 45 километров с 3-килограммовой боеголовкой и имеет площадь поражения около метра.

Ram II функционирует так же, как и Lancet: он летает, сканирует и наносит удары только с минимальным влиянием человека-оператора.

И с момента появления вдоль линии фронта в последние недели RAM II начали наносить ущерб российской ПВО.

Если им удастся вывести из строя достаточное количество средств противовоздушной обороны России, они смогут сделать для украинских ВВС то, что "Ланцеты" сделали для ВВС России: освободить путь истребителям-бомбардировщикам, чтобы они двигались к линии фронта на большой высоте и сбрасывали планирующие бомбы с расстояния 40 километров, — объясняется в материале издания. Поделиться

При этом журналисты отмечают, что Украина получила от США планирующие бомбы Joint Direct Attack Munition Extended Range, которые никак не хуже российских КАБ.

Также украинские военно-воздушные силы ежемесячно получают 50 планирующих бомб французского производства "Хаммер" и модифицировали свои истребители "МиГ" и "Сухой", чтобы нести их.

Кроме того, когда республиканцы разблокируют новую помощь США, в Украину может прибыть гораздо большее JDAM-ER.