Британский генерал отметил серьезный риск для Украины в этом году
Категория
Украина
Дата публикации

Британский генерал отметил серьезный риск для Украины в этом году

Артиллерия ВСУ
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Источник:  BBC

По словам экскомандующего Объединенными силами Великобритании, генерала Ричарда Берронса, сломав волю украинцев к борьбе оккупационная армия РФ получит шанс на победу уже в этом году.

Чем может воспользоваться Россия для победы над Украиной уже в этом году

Украина может почувствовать, что не может победить. Когда дело дойдет до вопроса, почему люди должны продолжать сражаться и умирать, чтобы защитить то, что невозможно защитить, — отмечает Берронс.

По мнению британского генерала, украинское общество еще не достигло этой стадии.

Он предупредил, что российские военные преступники планируют воспользоваться затруднительным положением ВСУ в условиях острого дефицита боеприпасов и других вооружений и провести масштабное наступление летом.

Британский генерал считает, что даже ограниченный прорыв обороны украинских военных станет тяжелым ударом по нравственному состоянию.

По мнению старшего научного сотрудника британского аналитического центра Уайтхолла Джека Уотлинга, в этом году целью оккупационной армии РФ в Украине может стать даже не захват новых территорий, а попытка уничтожить украинцев морально и убедить западных партнеров в нецелесообразности дальнейшей военной поддержки.

Уотлинг отмечает, что летнее наступление россиян в любом случае "не приведет к решительному завершению конфликта".

Наиболее вероятным результатом будет то, что Россия добьется успехов, но не сумеет прорваться. У нее нет достаточно больших или хороших сил, чтобы пробить весь путь к реке... но война обернется в пользу России, — считает Берронс.

Что известно о прогнозах западных партнеров Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что развязанная Россией преступная война против Украины не завершится в ближайшее время и партнерам придется еще долго оказывать поддержку Украине.

Я всегда говорил, что Россия не должна выиграть эту войну. И скоро стало ясно, что это не будет короткой войны. Нам еще долго придется снабжать Украиной оружием и боеприпасами, — подчеркнул Шольц.

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